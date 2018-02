Granada CF | Reacciones "La charla en el descanso fue más anímica que táctica" LALIGA José Luis Oltra no quiere "sacar pecho" tras el triunfo con remontada de su equipo y subraya que el Granada siempre compitió en estos meses sin vencer RAFAEL LAMELAS CÓRDOBA Domingo, 18 febrero 2018, 18:55

José Luis Oltra, entrenador del Granada, compareció tras el partido ante el Córdoba e hizo la siguiente valoración.

Valoración: “Felicitar al equipo. Alegrarme por la afición. Creo que en el cómputo general hemos sido mejores. En el descanso tenía la misma sensación que tengo siempre fuera: dominio, sin pasar apuros... y perdíamos 1-0. He visto el vestuario tocado. Era la dinámica de otros partidos. Quedaban 45 minutos y lo que teníamos que hacer es perseverar. Hemos creído, dominando. En la primera parte las mejores oportunidades fueron el gol y la de Jovanovic, en una diagonal. También es cierto que tuvimos la de Joselu y, sobre todo, la sensación de dominio. En la segunda hubo muchas llegadas, sensación de empate. Un futbolista determinante y diferencial ha hecho un golazo. Ellos acusaron el golpe. Las dinámicas e inercias influyen a ambos. Hemos insistido y acertado para ganar. Victoria muy importante. Hace tres semanas se ven las cosas negras. Ahora se verá gris o claras. Yo lo veo igual que siempre. Un equipo con argumentos y posibilidades. Tenemos que sudar mucho dentro y fuera. Hemos roto la dinámica y ahora queremos dar continuidad y seguir compitiendo, en casa y lejos.

Vestuario al final: “Mucha alegría. Le han tirado de todo al jefe de prensa (bromea). Las emociones salen. Básicamente alegría, alivio. Por dentro todos tenemos una descarga de esa dinámica, que la gente se tranquilice. Era difícil de explicar, nosotros hemos estado tranquilos. La gente no quiere argumentos sino resultados. Hay muchos factores y la categoría está muy igualada. He visto entusiasmo. Por nosotros y por la gente que ha venido apoyándonos. También los que se han quedado en Granada”.

Cambios ofensivos: “Salieron bien por las veces que no causan efecto. Podemos saber más o menos, carisma o no, pero todo se subraya porque hemos ganado. Se habrían sacado pegas si no gano. A la vista del resultado, parece que está mejor. Analizo mucho, soy crítico. Le doy vueltas a todo. Sólo se valora cómo sale. Los que han entrado han dado otro aire. No hemos notado el riesgo de jugar con tres atrás, porque estábamos dominando. Ellos tenían gente rápida y de calidad que te podía hacer cosas. Salió y por eso nos satisface”.

Cariño de la grada local: “Ha sido un partido especial. No lo he percibido hoy solo. He hablado con mucha gente, me han visitado en la concentración. Toda la gente en el estadio han sido afectuosos. He defendido los intereses de mi equipo. Ahora seguiré así pero le deseo al Córdoba que se mantenga con toda mi alma. Estuve dos años aquí, año y medio en el club muy bonitos”.

Situación del Córdoba: “Es complicada. No por la distancia, sino porque tiene que ganar muchos partidos. Siendo así, visto lo visto, como compite. En el minuto 80, ganaba 1-0. No miraría la distancia, sino el siguiente partido. El técnico conoce la categoría y es motivador, por su forma de ser. Posibilidades va a tener. No puedo decir un porcentaje”.

Balance fuera: “En Cádiz competimos bien. En Albacete, no. En la primera parte de Barcelona, no se hizo mal. Cuando se suman muchos partidos en negativo, como cuando encajábamos a balón parado, te va pesando. Cada golpe se acuse. La charla en el descanso ha sido poco táctica. Ha sido anímica. Se ha dado. No voy a sacar pecho ahora. Hay que centrarse en el siguiente partido para lograr el objetivo. No queda otra en esta categoría”.