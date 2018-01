Granada CF | Vestuarios Cervera: "Nos quedan once puntos para la 'milonga' de los 50 puntos" El entrenador del Cádiz contesta a Oltra, que cuestionó que insistieran en la permanencia como objetivo de los amarillos RAFAEL LAMELAS Sábado, 6 enero 2018, 21:36

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, celebró el triunfo de su equipo y respondió a una alusión de Oltra, acerca de su tendencia a defender que el Cádiz solo aspira a la salvación.

"El Cádiz venía a intentar ganar el partido y así ha sido. Otra cosa es que hablemos de lo que ha pasado. No ha sido nuestro mejor encuentro pero el rival no ha sido superior a nosotros, en ningún momento, en cuanto a juego. Es verdad que ha tenido más ocasiones, o las más claras. Ha tenido dos 'mano a mano' en dos errores nuestros, pero en juego no ha hecho más que nosotros. Vinimos a igualar a un equipo que viene de Primera y que está hecho para ascender, y luego hemos hecho nuestro juego. Hemos tenido menos ocasiones por las bandas pero sí balón parado. No creo que hayamos hecho nada mal pero estos partidos cuestan mucho. Se juega como se puede".

-LA "MILONGA" DE LOS 50 PUNTOS, QUE COMENTÓ OLTRA: "Nos quedan once para llegar a la milonga".

-BALÓN PARADO: "El equipo está mal a balón parado desde que José Mari no está. Esta vez, con una que Salvi ha tirado bien, hemos hecho daño, pero ya está. Tuvimos otras que no. El equipo son los 50 puntos y nadie nos va a sacar de ahí. Sacarnos sería un error. Ese es el objetivo".

-BARRAL Y SU EXPULSIÓN: "Me gusta poner ejemplos pero en este caso no puedo. No le doy vueltas, esta es la realidad. Las tiene que dar al que le está pasando esto. Yo no me quiero quedar con diez, es simplemente eso. Lo que yo le diga a Barral con su experiencia... No le voy a convencer de algo pero luego las cosas pasan así".

-PRIMERA VUELTA: "39 puntos con las bajas que hemos tenido... Estoy encantado. Lo que viene será complicado, por eso recuerdo lo de los 50 puntos".