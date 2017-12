GRANADA CF Cervera y Oltra: una amistad y dos maneras diferentes de entender el fútbol El técnico del Cádiz, amigo íntimo del entrenador rojiblanco, también empezó su carrera entrenando al Catarroja y hace unos años dijo de su hoy homólogo en el Granada que "tenemos muchas cosas en común" pero "lo que él tiene me falta a mí y lo que yo tengo le falta a él" ANTONIO NAVARRO Lunes, 25 diciembre 2017, 09:47

A Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, y a José Luis Oltra, técnico del Granada, los une una amistad que se prolonga varios años en el tiempo además de una experiencia que a buen seguro les marcó en su carrera: Oltra comenzó su periplo como entrenador en el Catarroja valenciano (temporada 2001/02) y Cervera también empezó a entrenar sentándose en el mismo banquillo justo cuando el preparador valenciano cambió de aires para enrolarse en el Castellón (temporada 2002/03).

Tanto el hoy entrenador del Granada como el del Cádiz también dejaron su huella en el banquillo del CD Tenerife y hace cinco años, cuando Cervera estaba al mando del equipo chicharrero, el técnico cadista habló de sus semejanzas y diferencias con José Luis Oltra como se muestra en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Oltra es un referente en todo -comienza diciendo Cervera-. Como persona, porque como persona es una prolongación de lo que es como entrenador. Tenemos muchas cosas en común pero grandes diferencias. Si alguien nos escuchara hablar a José Luis y a mí cuando hablamos de fútbol se diría que no tenemos nada que ver, estamos totalmente en las antípodas, pero también tenemos muchas cosas en común: nos gustan los mismos futbolistas, nos esperan los mismos equipos y siempre he dicho que somos el complemento ideal porque lo que él tiene me falta a mí y, a lo mejor, lo que yo tengo le falta a él", comentó.

Desde entonces su carrera ha evolucionado pero han sido rivales en varias ocasiones, siendo la últimas de ellas en un Cádiz-Córdoba de Copa del Rey correspondiente a la temporada pasada, en el que el Córdoba de Oltra salió triunfador a partido único (1-2) y en el que el hoy entrenador del Granada no dudó en alabar a su colega y contrincante, del que dijo en la previa del encuentro que "los equipos de Álvaro son sólidos defensivamente, con buenas transiciones, fuertes al contragolpe y ejecutan bien el balón parado. Son equipos bien trabajados".