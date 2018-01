Granada CF La carrera por reforzarse, en marcha El Numancia renuncia a la carrera por los fichajes de invierno, el único de los de cabeza que no desea fichajes. / LOF Los rivales del Granada por el ascenso buscan en su mayoría centrales, medios y delanteros JULIO PIÑERO Granada Jueves, 4 enero 2018, 01:36

Los rivales del Granada para optar al ascenso buscan refuerzos en el mercado para tratar de fortalecer sus plantillas de cara a la segunda vuelta. Los puestos más demandado son los de central, centrocampista y delantero.

Huesca

Portero, central y medio

El Huesca es el actual líder y el que ha encandilado con su juego y resultados, pese a no estar en su objetivo el ascenso. Esa falta de presión no reduce ni mucho menos su ambición y va a tratar de aprovechar la oportunidad de dar el salto de categoría. Sus miras están puestas en reforzar hasta tres posiciones. Busca en el mercado un portero y ya se ha interesado por Isaac Becerro, del Valladolid, un central y un centrocampista. En teoría no serán grandes apuestas y si llega alguien «será para ayudar, pero en ningún caso para sustituir a nadie», señalan en el Diario del Alto Aragón. Ficharía a un portero en el caso de que se marchara Remiro.

Cádiz

Medio y delantero

El Cádiz va a intentar reforzarse, pese a que va a estar condicionado por sus limitaciones económicas. Su gasto máximo está fijado en 120.000 euros, que puede aumentar si consigue darle salida al atacante Rubén Cruz. Tras la grave lesión de rodilla que sufrió José Mari es prioridad la contratación de un mediocentro. el canario Hernán Santana es el mejor posicionado, Jémez no cuenta con él en Las Palmas. También está en el punto de mira un delantero que complemente a Dani Romera, David Barral y Carrillo.

Oviedo

Lateral, medio y delantero

El Oviedo, uno de los que están incluidos en la lista de candidatos al ascenso, está dispuesto a reforzarse para no dejar la parte alta. Sus grandes objetivos son un centrocampista y un delantero, al margen de un lateral derecho, ante la posibilidad de perder a Johannesson, que seguramente será convocado para disputar el Mundial con Islandia y se perdería la recta decisiva de la temporada. Mantiene negociaciones para fichar al central Álvaro Lemos. Anquela no cuenta con Owuso, Pucko, Mariga y Valentini.

Rayo Vallecano

Un medio creativo

El Rayo Vallecano acabó como un tiro el 2017 y en principio se lo ha tomado con mucha calma, al no imperar la necesidad de reforzarse. Le podría interesar un centrocampista de perfil creativo con experiencia, al contar con jugadores jóvenes en esa zona. También se valora la posibilidad de apuntalar la zona defensiva por las lesiones que se han dado en la primera vuelta. La plantilla es amplia y si llegan nuevos jugadores deberá dar bajas.

Numancia

Sin intención de reforzarse

El Numancia es el único equipo de los que se encuentren en la parte media-alta, que no tiene la intención de reforzarse, o al menos eso transmiten por ahora desde la entidad soriana. No esperaba verse tan arriba tras los problemas para salvar la categoría de la pasada temporada, y se apunta que no quieren tocar nada de una plantilla que ha funcionado durante la primera vuelta. Su director deportivo, César Palacios, no tiene la intención de acometer refuerzos, pero aún así habrá que comprobar si eso se hace realidad.

Las claves >> El Granada tiene como ventaja un mayor tope que sus rivales para invertir en el mercado de invierno. >> El Sporting y el Oviedo son los que necesitan apuntalar más posiciones de cara a la segunda vuelta.

Lugo

Central y lateral

En el Lugo las circunstancias le llevan a la necesidad de reforzarse. Ya lo hizo hace unas semanas con el delantero Chuli, cedido por el Getafe y que llegó para ocupar la ficha del lesionado Sergio Díez, aunque tampoco descarta incorporar otro ariete. A partir de ahí necesita recomponer la defensa tras el traspaso al Málaga de Ignasi Miquel y la grave lesión de Campadabal, por lo que necesita encontrar sin más remedio a un central zurdo y un lateral derecho. Álvaro Lemos es una opción, aunque el Oviedo está por delante en la negociación.

Osasuna

Medio y extremo

El Osasuna dispone de un mayor margen para acometer refuerzos en el mercado de invierno. Su director deportivo, Braulio Vázquez, cuenta con unos 600.000 euros para firmar un centrocampista, un jugador de banda y no descarta sumar a otro central. Va a intentar darle salida al medio Fausto Tienza, con el que no cuenta Diego Martínez. Ya ha sido presentado Rober Ibáñez, cedido por el Getafe. Mantiene negociaciones con el medio ofensivo Borja Lasso, del Sevilla.

Valladolid

Un delantero

El Valladolid ha incorporado a un delantero, independientemente de que se pueda marchar Jaime Mata, el máximo goleador en Segunda esta temporada. El ariete madrileño se ha revalorizado con sus dieciséis tantos y todo puede suceder hasta final de enero. El fichado es Chris Ramos (San Fernando). También podría contemplar firmar a un lateral zurdo. Va a dar salida al medio Sergio Marcos, que se irá a la Cultural Leonesa. En la rampa de salida están también Ángel y el exrojiblanco Sulayman.

Sporting de Gijón

Central, medio y extremo

El Sporting de Gijón es el peor clasificado de los descendidos de la pasada temporada y busca refuerzos para intentar enmendar su situación en la segunda vuelta. Su principal objetivo es un futbolista de banda, sin importar que sea diestro o zurdo. Ansía a su 'ex' Jony, en el Málaga. También pretende un central y un centrocampista creativo. Miguel Torrecilla, su director deportivo, está atento a los descartes de Primera. Suspira por la recuperación del centrocampista Sergio Álvarez, al que considera como un 'fichaje' de invierno tras su larga lesión.

Tenerife

Medio y delantero

El Tenerife suspira por un centrocampista y un delantero, sin descartar además un central. Dispone de 800.000 euros para invertir. Uno de sus objetivos es Borja Lasso, por el que el Osasuna ha tomado ventaja. Quiere que el medio sea polivalente. En cuanto a las salidas se habla de la posible marcha de Malbasic, que no ha jugado todo lo que esperaba con Pep Martí. El conjunto canario se quedó muy cerca del ascenso la pasada temporada y quiere estar arriba de nuevo este año.