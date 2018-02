Granada CF Los Cármenes no perdona a Ontiveros El futbolista cedido por el Málaga al Valladolid es recompensado con ‘música de viento’ tras reconocer públicamente que “al Granada CF no quise ir” en el mercado invernal S. Y. GRANADA Viernes, 9 febrero 2018, 23:31

El estadio Nuevo Los Cármenes no perdonó este viernes a Javier Ontiveros. Al mediocampista que recaló en este mercado invernal en el Real Valladolid a préstamo por parte del Málaga CF después de desechar una tentativa del Granada CF. Una circunstancia que incluso no dudó en airear públicamente.

“Le comuniqué al Málaga que al Granada no quería ir y que si había alguna opción de salir era al Real Valladolid y sino me quedaba en Málaga. Estuve hablando con Miguel Ángel Gómez (director deportivo del club blanquivioleta) y me trasmitió mucha confianza, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí”, comentó ni corto no perezoso en el marco de unas declaraciones recogidas por el portal Pucela Fichajes.

Y claro, eso no lo perdonó la hinchada nazarí, que en el minuto 59 le recibió con música de viento cuando sustituyó a Hervías.