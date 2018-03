Granada CF Carlos Pita rompe la racha triunfal del Granada AGENCIA LOF Dos goles del centrocampista del Lugo dejan sin premio a un equipo granadino que aguantó el empate a uno hasta el minuto 92 ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 23:01

A la quinta el Granada fue vencido. Hicieron méritos los futbolistas de José Luis Oltra para haber conseguido algún punto en el Anxo Carro pero un Carlos Pita en estado de gracia rompió la racha de victorias de un Granada que no solo no terminará la jornada en la segunda posición, sino que además tendrá que alinearse sin pudor con un Real Valladolid que este domingo no puede perder -ante el Rayo- porque, de lo contrario, los granadinos verán alejarse el objetivo de manera preocupante.

El césped del Anxo Carro estaba rápido y mojado y eso dificultó que en los primeros minutos se viesen oportunidades de gol. Agra, nuevamente muy participativo en la que fue su segunda titularidad consecutiva, intentaba buscar las cosquillas de la defensa lucense pero fue Adrián Ramos el que dirigió una contra que Sergio Peña prolongó hasta Machís y éste, sin demasiada oposición en el área, cruzó el esférico ante Juan Carlos para adelantar a su equipo (0-1). El tanto no debió haber subido al marcador porque las repeticiones demostraron que Peña recibió el balón en fuera de juego, pero los rojiblancos se beneficiaron del fallo arbitral para vivir en la 'zona VIP' de la clasificación durante siete minutos, el tiempo que tardó Carlos Pita en mandar un trallazo al poste, coger el rebote ante la lentitud de la zaga granadinista y subir las tablas al marcador (1-1).

2 CD Lugo Juan Carlos, Leuko, Bernardo, Malagón, Kravets, Pita, Seoane, Iriome (Jaime Romero, m.66), Fede Vico (Herrera, m.84), Campillo y Chuli (Barco, m.74). 1 Granada CF Varas, Víctor Díaz, Chico, Saunier, Álex Martínez, Alberto Martín, Kunde, Peña (Joselu, m.80), Agra (Hjulsager, m.74), Machís y Adrián Ramos (Pedro, m.90). Goles 0-1, m.20: Machís, 1-1, m.27: Pita, 2-1, m.92: Pita. Árbitro Pizarro Gómez (colegio madrileño). Amonestó a los locales Seoane y Leuko así como al visitante Chico Flores. Incidencias Partido de liga disputado en el estadio Anxo Carro de Lugo ante 3059 espectadores (cifra oficial). Antes de comenzar el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del ex delantero del Real Sporting Enrique Castro ‘Quini’.

El Granada no quiso deprimirse tras el tanto y en el tramo final del primer tiempo gozó de buenas ocasiones gracias, principalmente, a un Adrián Ramos muy inspirado. El delantero colombiano acarició el 1-2 al finalizar una jugada ensayada tras un córner cuyo final fue un lanzamiento suyo desde dentro del área que se marchó por encima del larguero. Otro cabezazo suyo a centro de Machís (m.40) también estuvo cerca de convertirse en el 1-2, pero la primera mitad expiró sin más cambios que los ya citados.

El segundo tiempo fue muy vistoso para el espectador. Ambos equipos buscaron la victoria con descaro y los acercamientos al área fueron numerosos, aunque la puntería ante el marco rival fue otro cantar. Sergio Peña y Darwin Machís fueron los que más cerca estuvieron de volver a adelantar al Granada pero el Lugo, que apretó de manera violenta en los últimos diez minutos, guardaba un as en la manga. Otra vez a balón parado volvió a encajar el Granada y para que la derrota fuese aún más dolorosa el tanto, otra vez de Carlos Pita, llegó en el minuto 92. El mediocampista se aprovechó de una falta lateral para cabecear a la red en la última jugada del partido. Al igual que en partidos como los perdidos en Vallecas o en Cádiz el Granada compitió bien ante un equipo de la zona alta, pero no aprovechó sus ocasiones y sin Germán parece que dejar la puerta a cero es bastante más complicado. Le toca al Granada de Oltra apoyar al Valladolid y volver a demostrar autoridad en casa para no perder el tren con destino a Primera.