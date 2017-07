Carcela se va cedido como opción de negocio a futuro

Hasta ayer por la tarde no fue oficializado el fichaje de Mehdi Carcela por el Olympiacos. La solución empleada para su salida por parte del Granada fue la cesión, debido a que la oferta griega por el traspaso no terminaba de satisfacer, al no recuperarse la inversión de 2,5 millones que abonaron al Benfica por el 75% de sus derechos. El préstamo por un año supone la opción de que si los rojiblancos vuelven a Primera, la cláusula volvería a los diez millones originales. O bien lo recuperarían para la plantilla (poco probable) o bien podrían hacer un mejor negocio que los 2,5 de tope actuales tras bajar. Por otra parte, el punta del Sporting B, Rubén Sánchez, se sumará al filial.