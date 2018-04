GRANADA CF Caparrós ya es entrenador del Sevilla después de renunciar a cobrar por su trabajo esta temporada El presidente de la entidad sevillista reveló que el ex del Granada «no quiere cobrar por dirigir los próximos cuatro partidos» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 30 abril 2018, 01:05

El ex entrenador del Granada Joaquín Caparrós ha vuelto a 'su' casa este fin de semana al ser anunciado y presentado como nuevo entrenador del Sevilla FC.

El presidente del Sevilla, José Castro, habló este domingo ante la prensa sobre cómo fue la negociación con el técnico utrerano y sorprendió lo que desveló acerca de su sueldo: «Hay que ser fiel a la realidad. Cuando ayer le planteamos a Caparrós unos emolumentos para estos cuatro partidos me dijo que de dinero no quería hablar. Me dijo que no quiere cobrar por estos cuatros partidos», expresó.

En estas últimas cuatro jornadas de liga su 'nuevo' equipo tendrá que remontar una distancia de ocho puntos para jugar la próxima edición de la Europa League. «Los doce puntos se pueden conseguir y ese es nuestro objetivo», manifestó Caparrós sobre este asunto.

Cabe recordar que el ex entrenador del Granada, comentarista televisivo en los últimos meses, sorprendió a todos cuando en enero afirmó sentirse dolido con el Sevilla por el hecho de no haber contado con él entre los candidatos a sustituir a Edurdo Berizzo en el banquillo del conjunto hispalense. Ahora que Montella no ha cumplido con los objetivos planteados, esa oportunidad sí le ha llegado.