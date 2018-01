GRANADA CF Caparrós, dolido con el Sevilla El ex técnico del Granada considera que el club hispalense lo podría haber llamado tras el cese de Eduardo Berizzo ANTONIO NAVARRO Viernes, 12 enero 2018, 20:49

El ex entrenador del Granada Joaquín Caparrós sorprendió este jueves al afirmar sentirse dolido con el Sevilla FC, su equipo de toda la vida, por el hecho de no haber contado con él entre los candidatos a sustituir a Edurdo Berizzo en el banquillo del conjunto hispalense.

El preparador sevillano declaró en una entrevista en el portal El Desmarque que "me siento mucho más querido por el aficionado, por el sevillismo, que por algunos consejeros que tienen capacidad de ejecución. Yo no he entrado en el casting, en el que han entrado tres o cuatro entrenadores, pero es cierto me ha extrañado que no entrara (...). Si digo lo contrario miento, porque siento estos colores y creo que puedo ayudar".

El veterano técnico de Utrera, que se encontraba en Catar cuando el Sevilla anunció el cese de Berizzo, confesó que habría vuelto "nadando" del país asiático a pesar de que "no soy un gran nadador". Y es que la experiencia en el fútbol catarí no ha sido todo lo satisfactoria que él había imaginado: "Tenía claro hace dos o tres meses que me iba a venir, que tenía que asumir mi cláusula y la he pagado, pero no me he venido esperando a ver si me llamaban, ha dado la casualidad. Ojalá hubiera sido. Creo y deseo que con los futbolistas que tiene hay que dar confianza al presidente, a la dirección deportiva, es el momento de estar juntos. Al final de temporada se hará un análisis, pero hay que ir al campo a apretar. Fui con mis chavales al derbi, cantábamos los goles (del Sevilla) y cuando marcaba el Betis nos sentábamos para que no nos vieran, no hubiera una cámara…", comentó.

Al respecto de si cree que algún día volverá a entrenar al Sevilla, Caparrós comentó que "lo desea" pero no sabe si llegará ese momento: "Creo que puedo aportar cosas al Sevilla, pero no en una racha negativa (...) Creo que puedo aportar bastantes cosas a lo que es el club, con toda mi humildad. Nunca he sido prepotente".