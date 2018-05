Granada CF El calendario para la gran remontada ÁLVARO CAMPO / LOF El Granada ha de recortar cuatro puntos con el corte, con tres partidos claves en su estadio | El Zaragoza y el Cádiz tienen una secuencia algo comprometida, mientras que lo tiene más factible el Oviedo, que está séptimo RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 2 mayo 2018, 02:40

El desafío del nuevo entrenador contempla cinco estaciones y una mirada necesaria a los rivales. Su Granada ha de intentar conseguir gran parte de los quince puntos en juego, o todos, si espera recortar la diferencia de cuatro puntos con el corte de la fase de ascenso, sabiendo que además tiene un rival por delante de esa frontera también fuera de la zona de privilegio, el Oviedo.

Con 55 puntos, 51 goles a favor y 43 en contra (+8), avanza por un campo minado. Su trayecto empieza con el Rayo, líder de Segunda, en casa. Le sigue el Almería en la provincia vecina, en el frente por la salvación. Será turno del Reus después en Los Cármenes, quizás lo más asequible. Llegará entonces el 'Himalaya': Sporting en El Molinón y Cádiz para rubricar.

Prácticamente se puede asumir que los tres primeros actuales son los que se repartirán las dos plazas de ascenso directo. Cuentan poco para las cábalas salvo debacle. Entre Rayo (70 puntos), Sporting (68) y Huesca (68) estará el salto directo y el conjunto con ventaja de campo en las dos eliminatorias para subir a Primera, salvo reacción inesperada de alguno de los perseguidores. El más cercano, el Numancia, ya está a siete puntos (61).

Ante una igualada, los nazaríes mejorarían al Numancia, maños y asturianos a día de hoy

Los sorianos, cuartos, suman 47 goles a favor y 34 en contra (+13) y se encuentran con un calendario algo comprometido en Los Pajaritos aunque teóricamente fácil como visitante. Encadenará al Valladolid en casa (con opciones de 'play off'), Lorca fuera (descendido), Osasuna en casa (quizás aún aspirando a las eliminatorias), Sevilla Atlético fuera (descendido) y Cultural en casa, que tendrá que ver si llega salvada o no.

Gráfico. Carlos Javier Valdemoros

El Cádiz, quinto, puede convertirse en el contrincante de referencia para el Granada. Tiene tres desplazamientos en este último ciclo, uno de ellos a Los Cármenes, que decidirá el diferencial particular entre ambos conjuntos, ahora mismo a favor de los amarillos por el 1-0 cosechado en el Carranza. El conjunto de la 'tacita de plata' cuenta con 59 puntos, con 36 goles muy bien aprovechados, gracias a que sólo ha encajado 22 (+14). Acude a Albacete en la próxima jornada. Luego recibe al Zaragoza, en dura pugna por la promoción. Va al Miniestadi para medirse a un tocado pero siempre peligroso Barcelona B. Recibe en tierras gaditanas a un Tenerife que ya no se juega nada y cierra frente a los nazaríes, en un derbi que promete ser la madre de todas las batallas, con el morbo añadido de los muchos 'ex' en el bando contrario, en la plantilla y en la dirección, con Juan Carlos Cordero de director deportivo y Quique Pina aún activo, aunque en la sombra.

Otro blanco en el objetivo es el Real Zaragoza, sexto, con 59 puntos como el Cádiz, con 46 dianas en su haber y 38 en su puerta (+8). Sus etapas también asoman llenas de curvas. Arranca con un hueso como el Sporting en La Romareda. Después va a Cádiz, antes de recibir al Albacete, que está en tierra de nadie. Tiene otro duelo consecutivo como anfitrión ante el Valladolid, que habrá que ver si llega con opciones de estar en zona de privilegio. Por último se despide en la Ciudad Condal con el filial azulgrana.

Los maños delimitan el escalón hacia la posibilidad de gloria, pero en medio se 'entromete' el séptimo, el Oviedo, en los intereses del Granada. Los asturianos acumulan 56 puntos, con 47 goles a favor y 42 en contra (+5). Su secuencia arranca ante el Lorca en casa. Rinde visita al Sadar y 'hospeda' al Sevilla Atlético. En los dos últimos turnos se moviliza para ir a su provincia vecina, León, y concluye en El Alcoraz, ante un Huesca que puede estar ya de fiesta o bien preparando los cruces de junio.

Por debajo de la octava posición nazarí se encuentran dos oponentes que se resisten a rendirse. El Valladolid, noveno, intenta salir a flote de la mano de un técnico revulsivo, Sergio González, que cayó en su debut ante el Sporting pero luego dio el campanazo ante el eterno rival de los gijoneses, el Oviedo, con un 1-2. Lo tenía todo para ganar al Cádiz el pasado sábado pero Servando Sánchez, central que es hermano del rojiblanco Germán, marcó de cabeza y aguó el posible triunfo pucelano. Los blanquivioletas llevan 55 puntos, como el Granada, con 56 tantos a favor y 49 en contra (+7). Tienen tres salidas en este epílogo del campeonato. Van a Soria el próximo de semana, reciben al Albacete, acuden a Lorca y siguen con la maleta a cuestas en el siguiente compromiso, en Zaragoza. Completan con Osasuna en el José Zorrilla.

Los rojillos son el otro cuadro que no quiere hincar la rodilla. Están décimos con 54 puntos. 38 goles a favor y 30 en contra (+8). Su cuesta se salpica con el Nástic (fuera), Oviedo (casa), Numancia (fuera), Lorca (casa) y Valladolid (fuera).

El Granada tiene una empresa complicada, pero cuenta con una ventaja que amasó en su día. El hecho de tener los promedios particulares decantados con tres de estos conjuntos. Es así con el Numancia, al que ganó 1-3 en Los Pajaritos y 1-0 en Los Cármenes; Zaragoza (1-1 en La Romareda y 2-1 en Los Cármenes); y Oviedo (2-0 en Los Cármenes y 2-1 en el Tartiere). Lo tiene igualado con Valladolid (2-1 en el Zorrilla y 1-0 en Los Cármenes, sin valor doble de los goles en campo contrario) y Osasuna (0-0 en el Sadar y 1-1 en Los Cármenes). Se decidiría por la diferencia general de goles.

Un derbi fundamental

El Cádiz lo conserva abierto, aunque cuenta con ventaja sobre los nazaríes por el 1-0 de la primera vuelta. Si todo sale a pedir de boca para los rojiblancos, la Liga concluirá con un partido al límite. Una antesala para el 'play off'. Duro aunque un más que posible consuelo a día de hoy.

Otras combinaciones las deparan los triples, cuádruples y sucesivos empates. Se resuelven como si fueran 'liguillas' entre ellos, para lo que hay que cruzar resultados y, a la postre, la diferencia de goles en caso de persistir la igualada. Esto no está cerrado, como se ve en el cuadro adjunto.