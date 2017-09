GRANADA B Caio Emerson podría estar hasta enero sin jugar con el filial Caio Emerson, futbolista brasileño del filial del Granada que no puede actuar. / P. VILLOSLADA/GRANADACF El atacante brasileño sigue sin poder ser inscrito en la competición y no estará disponible en el duelo que el Granada B disputará mañana en campo del San Fernando ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 23 septiembre 2017, 03:25

No ha podido debutar aún, pero está siendo uno de los nombres propios del Granada B en los últimos meses por lo que se espera de él. El delantero brasileño Caio Emerson está considerado como una de las promesas del fútbol de su país pero aunque el Granada confirmó su incorporación el pasado mes de abril aún no ha podido contar con él en ningún partido oficial. El problema que impide a Caio jugar no es deportivo puesto que el jugador entrena con total normalidad, sino que se debe a un retraso en el envío de su 'transfer' por parte de su club de origen, el Corinthians. Cuando el 'transfer' del joven jugador salió de Brasil y fue recibido por el club rojiblanco el plazo de inscripción de jugadores en Primera, Segunda y Segunda División B ya estaba cerrado. Es por eso que el delantero actualmente no puede jugar con el filial nazarí en la categoría de bronce aunque sí puede hacerlo con el juvenil de División de Honor, equipo en el que puede ser inscrito y alineado si su técnico Rafael Morales 'Rafilla' así lo estima conveniente.

Por otro lado, el técnico del Granada B, Pedro Morilla, habló ayer sobre el próximo encuentro que su equipo disputará este domingo ante el CD San Fernando y aseguró que sus futbolistas están entrenando «a un nivel altísimo», lo que bajo su punto de vista supone «un punto importante para que el equipo compita como está compitiendo».

El preparador sevillano apunta que a pesar del buen inicio de temporada del equipo «día a día vemos que los futbolistas están mejorando y como entrenador me siento muy contento por ellos».

Por otro lado, Morilla quiso mandar un mensaje de prudencia respecto al próximo partido que el filial disputará ante el San Fernando: «Es un rival muy complicado. Si miramos la clasificación lo vemos último, pero eso es muy engañoso. En su campo aún no ha perdido, la primera jornada le quitaron los puntos por alineación indebida, pero ha hecho buenos partidos ante Córdoba B y Villanovense. Es un equipo muy intenso y cuenta con futbolistas que han jugado en superior categoría».