Las notas del Granada, según la redacción de IDEAL

Hacía mucho tiempo que una plantilla del Granada no era capaz de obtener una buena nota en conjunto. El equipo sufrió mucho en Primera para lograr las permanencias y eso perjudicó a cada jugador individualmente. Especialmente sangrante fue la última campaña en la élite, donde prácticamente nadie se salvó. El regreso a Segunda ha traído consigo un halo de esperanza gracias a un vestuario comprometido que está peleando por el objetivo con buenas armas.

La clasificación a estas alturas es lo de menos, lo importante es mantenerse en la zona de la lucha por el ascenso con regularidad. El Granada va a acabar el año sexto, posición de 'play off', a cinco puntos del líder y a solo dos de la zona de ascenso directo. Sus números no son malos pero le condena un inicio algo titubeante. Una circunstancia lógica teniendo en cuenta que la plantilla casi al completo es nueva. Costó encajar las piezas antes de ver la primera victoria pero desde que llegó frente al Córdoba alcanzó velocidad de crucero. Se vio algo frenada en las últimas jornadas, sobre todo fuera de casa, la única asignatura en la que no se consigue una nota excesivamente alta.

El conjunto de José Luis Oltra ha sido capaz de competir a gran nivel en campos complicados pero le ha faltado ambición en otros a priori más asequibles. En casa, nada que reprochar a un Granada al que nadie salvo el filial sevillista se ha atrevido a tutearle.

Varios nombres propios tienen la culpa del buen camino emprendido: Varas está a un gran nivel, la defensa en conjunto, con Saunier y Chico por el centro, ha conseguido estabilidad y fiabilidad. Arriba, Machís, Pedro y Joselu llevan el peso ofensivo y goleador con solvencia. No se puede decir lo mismo de los menos habituales. Muchos de ellos suspenden. Los redactores de Deportes de IDEAL ponen notas a la plantilla para cerrar 2017. Véalas en esta galería.