Granada CF Buen balance en casa y en ataque El Granada es el tercer equipo que más puntos logra como local y el segundo más realizador de Segunda tras veinte partidos

La primera vuelta está a punto de consumirse con el cierre de 2017 y el Granada se va a ir al parón liguero por las fiestas navideñas con números positivos en algunos apartados y con otros por mejorar para optar a lo máximo al final de temporada. No va a concluir el año entre los dos primeros clasificados, pero al menos tras la victoria del pasado miércoles ante el Sporting de Gijón sí está instalado entre el tercer y el sexto puesto, que da derecho a disputar las eliminatorias de ascenso.

Estaría mejor clasificado si se registran solo los puntos obtenidos como local. En ese aspecto el equipo de José Luis Oltra es el tercero mejor de la categoría. Solo el Huesca y el Numancia lo han hecho mejor como anfitriones, cuando solo resta una jornada para concluir la primera vuelta. Ha obtenido 23 puntos de 30 posibles en los diez encuentros que ha disputado en Los Cármenes. Siete victorias, dos empates y la derrota que tuvo ante el Sevilla Atlético. En casa sí ha estado a un mayor nivel y pocos reproches se le pueden hacer por el momento. Las dos igualadas se dieron en las primeras comparecencias de local, cuando el equipo aún estaba por cohesionarse.

Es además el segundo equipo que más goles anota en casa. Solo el Valladolid lo mejora. Veintiún tantos en diez partidos, lo que supone más de dos por partido. Solo se quedó sin marcar en la primera jornada frente al Albacete. En el resto de partidos jugados ante su afición siempre ha contado con la capacidad de celebrar algún gol, lo que muestra que es un equipo que dispone de pólvora en ataque si se compara con otros rivales.

Otra historia es el bagaje que ha acumulado en los encuentros a domicilio. En esa clasificación de los compromisos de fuera no se encuentra entre los seis mejores. Ha obtenido 11 puntos de 30 posibles. Solo dos victorias, cinco empates y tres derrotas. Los triunfos se dieron ante el Numancia y el Alcorcón. El Granada está en el octavo puesto en esa tabla de rendimiento fuera de casa. Solo ha marcado diez goles y ha recibido once. Es algo que deberá mejorar a partir de enero para estar entre los dos primeros, que es su objetivo para el final de temporada. En las dos primeras semanas de enero va a tener los encuentros con el Cádiz y el Albacete, donde tendrá la oportunidad de variar la dinámica.

Poco a poco ha ido consiguiendo mejorar sus registros defensivos, que fueron negativos en las cinco primeras jornadas, cuando aún no había conseguido ninguna victoria. Ahora aparece como el quinto equipo de Segunda que menos goles recibe. Están mejor en ese apartado el Cádiz, Huesca, Osasuna y Lugo. En seis ocasiones ha conseguido mantener su portería a cero de los veinte encuentros que ha disputado hasta el momento. Aún tiene margen de mejora en ese apartado.

Como máximo goleador del equipo cuando está a punto de finalizar la primera vuelta está Joselu. El delantero onubense ha intervenido en los veinte partidos de la competición liguera, aunque en uno de ellos no partió como titular. Ha sumado 1.657 minutos para anotar nueve goles, dos de ellos de penalti. Eso significa que marca al menos uno cada dos partidos, lo que representa una buena media, que tratará de mantener durante la segunda vuelta.

Por detrás de él en el apartado realizador aparece Darwin Machís. Lleva siete hasta el momento tras haber disputado diecisiete partidos. Ha dado además cinco asistencias. En el tercer puesto se encuentra Pedro. Ha conseguido seis goles tras disputar diecinueve partidos. Su rendimiento fue muy bueno hasta la mitad de la primera vuelta, aunque después no ha aportado tanto en ataque, pero sí ha contribuido mucho en las acciones a balón parado, al ser casi siempre el encargado de sacar las faltas y los córners.

Reparto de goles

Los 31 goles logrados por el equipo se reparten entre ocho jugadores. Entre Joselu, Machís y Pedro han sumado 22 y el resto se los reparten entre Saunier, Víctor Díaz, Espinosa, Kunde y Manaj. Los otros cuatro han sido en propia puerta, por lo que no contabilizan para ningún jugador rojiblanco. Se ha quedado sin marcar Adrián Ramos, después de haber intervenido en ocho partidos, cinco de ellos como titular. No ha aportado tampoco en ese sentido Antonio Puertas, que ha tomado parte en once encuentros.

El que más minutos acumula es Víctor Díaz. Lo ha jugado todo y ha sumado 1.800 minutos tras intervenir en todos los encuentros. Le sigue en ese apartado Álex Martínez y por detrás está Javi Varas, que por motivos personales se perdió el partido con el Rayo Vallecano, el único que ha jugado Rui Silva. El único que no ha disfrutado de minutos en Liga es Iriondo. Solo jugó el partido de Copa del Rey en Zaragoza.

Los que más tarjetas amarillas han recibido en estas primeras veinte jornadas son Menosse, Montoro y Machís. Cinco cada uno, lo que ha conllevado que fueran castigados con un partido de amonestación. Fueron expulsados Raúl Baena, Montoro y Pedro, lo que dejó al equipo tres veces en inferioridad. Llama la atención que Álex Martínez no haya recibido ninguna tarjeta, pese a que ha intervenido en los veinte partidos.

El jugador que más veces ha sido sustituido es Javier Espinosa. Un total de trece veces. El que más veces ha entrado al terreno de juego durante las segundas partes es Rey Manaj. Lo hizo un total de once veces y nunca fue titular. Le sigue Antonio Puertas, que estuvo de inicio en tres ocasiones y en otras diez formó parte de las sustituciones.