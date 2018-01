GRANADA B El brasileño Caio Emerson ya puede jugar con el Granada B El brasileño Caio Emerson, a los pocos días de su llegada a Granada, hace casi un año. / P. VILLOSLADA/ GFC Ya está inscrito con el juvenil tras nueve meses sin poder actuar. A final de mes estará Rubén Sánchez, medio año lesionado RAFAEL LAMELAS Martes, 9 enero 2018, 01:26

Se acabó el culebrón que impedía competir al joven futbolista Caio Emerson, de 18 años. El brasileño ha sido dado de alta en el Juvenil de División de Honor, lo que le facultará para actuar con el Granada B si así lo desea su entrenador, Pedro Morilla. Tras varios días en su país buscando el final a su ostracismo por problemas burocráticos, el talento ha visto la luz y solo está pendiente de ponerse en forma para poder debutar con el filial, que es con el que está llamado a jugar regularmente en cuanto coja ritmo.

Caio Emerson firmó un contrato con el Granada el pasado mes de abril que le une hasta 2021, pero en aquel momento no podía integrarse en la dinámica del 'B' al estar cerrada la ventana del mercado de fichajes. Sin embargo, problemas con su 'transfer', impidieron que su situación se normalizara en verano. El permiso llegó fuera de plazo, en un retraso del que el club nazarí culpa a la Federación Brasileña. Todo está relacionado con la desvinculación de su anterior club, el Corinthians, que no fue amistosa y que lo tuvo apartado en sus últimos meses allí, al no querer renovar su vinculación.

Caio ha seguido ejercitándose con el filial pero sin poder jugar. Su pesadilla ha terminado. El hecho de que sea extracomunitario impide que a corto plazo pueda contar para el primer equipo, ya que estas plazas estás copadas por Sergio Peña y Adrián Ramos. Precisamente Caio Emerson es una incorporación que asumió la propia empresa de gestión del presidente John Jiang. Al contrario que con el delantero colombiano, con el que utilizaron al Chongqing Lifán chino para abonar el traspaso al Borussia Dortmund (cifrado en torno a diez millones por la prensa alemana) y gran parte de su salario, la situación de Caio Emerson la asumió el Granada. Es rojiblanco a todos los efectos.

Se le presentó como una gran promesa. Había materializado siete goles en la Copa de Brasil sub 17. El Granada, gracias al respaldo de su empresa matriz, estuvo rápido para atraerle, aunque haya tenido que esperar nueve meses para disfrutarle. Ha dado muestras de su calidad en los entrenos, algunos de ellos con los de José Luis Oltra. En unas semanas, ya a tono, el Granada B podrá disfrutar de su potencial. Los 'mayores', quizás en un futuro.

Fin al calvario

Otro que ya está ilusionado es Rubén Sánchez. El punta, que se lesionó en verano haciendo la pretemporada con el primer equipo, puede recibir el alta médica a final de mes, tras seis recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Las fases de la rehabilitación han ido bien hasta ahora y, como en el caso de Caio, luego le tocará ponerse al ritmo de sus compañeros del filial. Por su edad, 23, si subiera con los de Oltra en alguna ocasión ya no podría regresar con el 'B'. Ocuparía una plaza.