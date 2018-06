EX ROJIBLANCO Barral no seguirá en el Cádiz El director deportivo de la entidad cadista, Juan Carlos Cordero, ha manifestado que el objetivo de su equipo la próxima temporada volverá a ser «la permanencia» A. NAVARRO GRANADA Jueves, 7 junio 2018, 00:39

El director deportivo del Cádiz, el ex rojiblanco Juan Carlos Cordero, anunció este miércoles que el delantero David Barral no va a continuar la próxima campaña en el conjunto gaditano después de haber cumplido contrato con la entidad amarilla.

El dirigente cartagenero también tuvo palabras de afecto hacia el técnico Álvaro Cervera y hacia Quique Pina, ex presidente del Granada que fue apartado de sus funciones en el club cadista al ser investigado en el marco de la Operación Líbero: «Estamos todos en el club por Quique, pero yo siempre he tenido libertad para trabajar tanto en Granada como aquí. Es un líder y me gustaría que estuviera con nosotros», comentó.

Por otro lado, acerca de lo que va a ser el Cádiz en la temporada 2018/19 aseguró que el objetivo «claro y único» será «la permanencia. Tenemos los pies en el suelo. No hay lugar a dudas. El club luchará por crecer y tener más margen presupuestario».