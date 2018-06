Mercado Barral culpa a Cervera de no seguir en el Cádiz El delantero no ha sido renovado y explotó contra el técnico cadista FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 22 junio 2018, 11:12

El exrojiblanco David Barral vuelve a ser noticia y no por sus goles. Lo es por unas polémicas declaraciones a El Comercio de Gijón en las que critica el comportamiento que tuvo con él Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. El jugador no ha sido renovado por el club gaditano y culpa al que ha sido su técnico esta campaña. «Tenía la renovación casi hecha, pero el entrenador no quiso y ahora estoy libre», comenta Barral.

Y es que el veterano delantero contaba en su contrato con una cláusula de renovación automática por partidos jugados y se ha quedado a un sólo partido de poder ejercer esa opción. Barral, que tenía bastante protagonismo con el Cádiz esta temporada, cuenta su versión del acto de indisciplina que cambió su situación con el técnico. «Jugábamos en Oviedo y vino a verme un amigo. Por no estar en el hotel, salimos a tomar un café y se me pasó la hora. Llegué tres minutos tarde a la charla del míster, tres minutos contados. Me ofrecí a pagar la multa pero me utilizó para imponer su ley como a un conejillo de indias y esta es sólo una de las muchas que me ha hecho» relata el delantero isleño.

No se limitó únicamente a señalar al técnico por su relación personal, sino que arremete duramente con el juego que ha desplegado su equipo al ser preguntado por cómo ha visto al Sporting de Gijón este año. «Con Baraja han jugado al fútbol, no como el Cádiz», comenta Barral.

El futuro del polémico ariete de 35 años está en el aire, aunque confiesa que se ve para jugar dos años más en Segunda y con físico incluso como para volver a Primera. «Ahora llegan cosas de España, de Segunda, pero también me llegan ofertas del extranjero. Voy a valorarlas» termina diciendo el exrojiblanco.