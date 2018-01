GRANADA CF Barral, cuestionado en Cádiz La prensa gaditana destaca que sus "barraladas" no hacen ningún favor al equipo amarillo mientras que la afición cadista está dividida entre quienes confían en el ex rojiblanco y quienes piden su salida del club en el mercado invernal ANTONIO NAVARRO Lunes, 8 enero 2018, 22:27

El ex jugador del Granada David Barral vive un momento complicado en su actual equipo, el Cádiz, tras su violenta entrada a su ex compañero Matthieu Saunier durante el encuentro que el pasado sábado disputaron gaditanos y granadinos en el estadio Ramón de Carranza.

Barral, que había iniciado el choque como suplente y entró en el minuto 72 de partido, fue expulsado con roja directa por el trencilla Eiriz Mata, dejando a su equipo en inferioridad numérica durante los últimos cuatro minutos del duelo.

Las críticas hacia su figura no tardaron en llegar por parte de la afición del Granada, un equipo en el que no llegó a rendir como se esperaba, que recriminó su comportamiento tanto en el estadio Ramón de Carranza como en redes sociales.

Sin embargo, su credibilidad ante la hinchada cadista también está en tela de juicio. El diario 'La voz digital' publicó tras su expulsión ante el Granada un artículo titulado "David Barral: una nueva ‘barralada’ de un delantero fuera de onda". En él se comenta que "la campaña de David Barral se sigue empañando con acciones que condenan al propio jugador a una suplencia que ya Álvaro Cervera le ha dado desde hace semanas (...) En poco más de veinte minutos sobre el terreno de juego, la aportación de David Barral al encuentro y a la victoria del Cádiz fue protestar una acción al árbitro que le hizo merecedor de una amarilla y en el minuto 88 una roja directa más que merecida. Una entrada criminal en la mitad del campo y sin venir a cuento hizo que el colegiado le enseñara la roja directa a pocos minutos del final del partido (...) “No voy a cambiarle por más cosas que le diga”, decía Álvaro Cervera cuestionado por la acción de su delantero. “No me gusta quedarme con diez”, una frase que reflejaba el cabreo interior que el entrenador del Cádiz tenía en ese momento. Con todo, la temporada de Barral en el Cádiz CF no está pasando ni mucho menos desapercibido. La campaña del jugador sigue llamando más la atención por acciones desafortunada que por sus goles, que aunque los hay, no están siendo tan determinantes como para esconder los errores de un jugador veterano y que juega muy cerca de su casa".

Por parte de la afición cadista también se le reprocha su comportamiento, aunque en redes sociales el delantero gaditano puede encontrar algún que otro mensaje de apoyo. En Twitter aficionados cadistas como @jose14586467 opinan que "debería salir ya y que venga alguien que sume" mientras que otros como @siemprecadizman le mandan "ánimo" porque "las ganas te pudieron". La polémica está servida en torno a un jugador que, por el momento, no ha pedido disculpas públicas ni a su hinchada ni a Saunier por su desafortunada entrada.