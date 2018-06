Granada CF Un balance con Monterrubio a la espera del despido de Salvador Tendrá un encuentro con los medios este lunes a las 10,30 RAFAEL LAMELAS Sábado, 9 junio 2018, 01:22

El Granada rompe este lunes su voto de silencio institucional con un encuentro con representantes de los medios de comunicación, invitados por el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio. Atenderá a partir de las 10,30 horas en la ciudad deportiva del club, en su primera planta, en un desayuno informativo que servirá de encuentro informal, pero cuya utilidad principal es aclarar las diferentes dudas acerca del nuevo proyecto y hacer balance del curso.

La intención de la entidad era que este encuentro se hubiera celebrado esta misma semana, pero dos motivos lo han impedido. Uno, que no se hubiera cerrado con mayor premura el nombre del entrenador, ante la falta de acuerdo con el ya descartado Francisco Rodríguez. El otro, muy importante, que todavía no se haya firmado el despido del director deportivo del club, Manolo Salvador. Las desavenencias existentes en el modo de trabajar del grupo Hope y la intromisión que supone en sus funciones han acarreado que el valenciano no pinte nada en la planificación y esté a la espera de acordar su salida, con alguna tirantez.

Su reciente paternidad está retrasando los pasos. También, los primeros contactos entre los abogados. Al final el diálogo se está estableciendo directamente entre el propio Monterrubio y Salvador. Cada uno, con sus intereses, espera que en las próximas horas se alcance el acuerdo para su marcha, a pesar de que firmó por dos años más. En principio, su figura no será sustituida y la dirección deportiva tendrá el mando central de Antonio Cordón.