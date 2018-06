GRANADA CF El baile de entrenadores avanza a ritmo lento Diego Martínez, el nuevo entrenador del Granada, figura en el carrusel de técnicos. / CRISTOBAL DUEÑAS Menos de la mitad de los equipos que jugarán en Segunda el año que viene ya tienen decidido el nombre del técnico que los dirigirá ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 16 junio 2018, 02:51

El fichaje de Diego Martínez por el Granada supuso que el equipo rojiblanco se convirtiera en el noveno de Segunda división con entrenador confirmado para la próxima temporada. Hoy son 10 los equipos que ya se sabe que jugarán en la división de plata y que cuentan con un capitán que intente guiarlos hacia el éxito en el curso liguero que se avecina. El último en confirmar entrenador ha sido el Deportivo. Era un secreto a voces que Natxo González le interesaba al conjunto deportivista, pero el Zaragoza se estaba jugando el ascenso de categoría y lo normal era esperar a que los maños diesen por concluida su temporada. El Dépor anunció ayer la incorporación del entrenador, pero el Zaragoza no acepta el adiós del técnico y en un comunicado recalcó que el conjunto gallego no ha pagado su cláusula de rescisión y que «ante la falta de profesionalidad y de respeto manifestada tanto por el entrenador como por el club coruñés» está valorando «emprender las acciones legales que considere oportunas». Todo un culebrón entre estos dos históricos clubes.

En el caso de Las Palmas las aguas andan mucho más calmadas ya que Manolo Jiménez fue anunciado y presentado hace dos semanas con la intención de ser el técnico que devuelva a la élite al conjunto insular. En el último de los recién descendidos, el Málaga, aún hay dudas. Según informa el diario Sur el director deportivo del club, Caminero, tiene cuatro nombres encima de la mesa y uno de ellos podría hacerse con las riendas del conjunto malaguista este mismo fin de semana. Muñíz, Martí, Francisco y Jagoba Arrasate forman la lista de candidatos, pero éste último se juega un ascenso a Primera esta misma noche con el Numancia y es por ello que tanto su futuro como el del club numantino está en el aire, al igual que el del Valladolid, que es el otro equipo con opciones de volver a la máxima categoría esta misma noche. En el Sporting, el Oviedo y el Cádiz apuestan por la continuidad y por ello Baraja seguirá liderando a los gijoneses, Anquela a los carbayones y Álvaro Cervera a los gaditanos en la que será su cuarta temporada consecutiva. También mantienen técnico el Reus (López Garai), el Nástic (Gordillo) y el Real Mallorca (Vicente Moreno).

Otro de los candidatos a todo la próxima temporada, el Tenerife, fue de los más madrugadores a la hora de anunciar que renovaba como técnico a Joseba Etxeberría. En el Córdoba no seguirá José Ramón Sandoval y en las quinielas para entrenar al conjunto califal figura el ex del Lugo Francisco. Menos movimiento se percibe en las filas del Alcorcón, donde no continuará Julio Velázquez. Un técnico con poca experiencia en Segunda, Julián Calero, suena como posible sustituto, pero la entidad del sur de Madrid no ha oficializado ningún acuerdo y Calero está en el Mundial de Rusia como uno de los ayudantes del seleccionador nacional Fernando Hierro. En el Albacete y en el Lugo siguen buscando entrenador al igual que en el Almería, en el Osasuna (suena Oltra) y en el Rayo Majadahonda.