Granada CF Baena: "Hay que seguir trabajando para sufrir lo menos posible en los próximos partidos" Imagen de archivo de Baena. / IDEAL El mediocampista del Granada destaca que el próximo encuentro ante el Córdoba es "una nueva oportunidad" para aprobar "nuestra asignatura pendiente" ANTONIO NAVARRO Sábado, 10 febrero 2018, 00:49

Raúl Baena no podía esconder a la conclusión del Granada-Valladolid su satisfacción por haber logrado "tres puntos fundamentales para nosotros ante un equipo que venía en buena dinámica y que nos hacen estar muy contentos".

El mediocampista malagueño fue el protagonista en una acción de la segunda parte en la que se jugó el ser expulsado y que explicó así: "No pensaba que me la fuera a sacar (la segunda amarilla). Son acciones que en el centro del campo a veces hay que hacer y por mí bien, la hice y creo que no era amarilla".

Cuestionado sobre cómo es posible que el Granada termine sufriendo tanto en las segundas partes de los partidos que disputa como local Baena respondió que "al final los equipos cuando se ponen por detrás arriesgan un poco más y nosotros al ir por delante tampoco queremos perder lo que tenemos ganado. Al final pues parece que nos metemos un poco más de la cuenta en la zona de atrás y por nuestra parte habrá que seguir trabajando para sufrir lo menos posible en los próximos partidos".

El ex del Espanyol también habló sobre el estado de ánimo de la plantilla y del técnico rojiblanco: "Cuando se gana todos estamos contentos, pero el míster analiza el partido mañana y mañana (sábado) o el próximo día que entrenemos será el momento de analizar el encuentro".

Por último, definió el próximo encuentro ante el Córdoba como "una nueva oportunidad" para solucionar "nuestra asignatura pendiente, que es ganar fuera de casa porque desde que ganamos consecutivamente a Alcorcón y Numancia no hemos vuelto a conseguir los tres puntos, y como ya digo es una oportunidad de ganar nuevamente y poder mejorar esos números fuera de casa".