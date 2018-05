Granada CF Baena: «No sé que le pasa al equipo» ANTONIO L. JUÁREZ El mediocampista rojiblanco señala que un error en defensa cometido en los minutos finales del primer tiempo «lo pagamos muy caro» ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 14 mayo 2018, 01:02

Raúl Baena admitió que tras el pinchazo en Almería, que el Granada entre en el 'play off' de ascenso «se pone muy complicado» porque «queríamos apurar nuestras opciones ganando aquí y no ha sido posible. Hemos salido bien metidos en el partido, sabíamos que había que tener paciencia, ellos estaban replegados atrás esperando un fallo nuestro y creo que en ese sentido hemos estado bien. Las sensaciones eran buenas pero al final de la primera parte nos han castigado por un error en defensa y en la dinámica que nosotros estamos un error lo pagamos muy caro. En la segunda parte ellos se han dedicado a defender y conforme pasaban los minutos iba costando más».

Cuestionado sobre qué motivo ha llevado al Granada a ofrecer un rendimiento tan bajo en las últimas jornadas, Baena respondió que «no sé que le pasa al equipo. Estamos en una dinámica que no es positiva, que no es de ahora, estamos trabajando para intentar revertirla pero cuando surge cualquier mínimo detalle es en contra y los primeros jodidos somos nosotros».

En cuanto a su situación personal y a su falta de minutos en la segunda vuelta del campeonato explicó que «no sé que es lo que ha pasado. Al principio de liga estaba rindiendo bien, me lesiono y a partir de ahí me ha costado entrar. Creo que ésta no es una pregunta para mí sino para los anteriores entrenadores. Hoy he vuelto, he intentado dar lo máximo pero me siento triste por la derrota», finalizó.