El atarfeño Valera, pocos credenciales ante el Granada CF REAL OVIEDO El lateral zurdo sólo ha podido disputar 87 minutos en la competición liguera SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 15 marzo 2018, 21:58

La visita del Granada CF al estadio Carlos Tartiere no va a permitir presentar grandes credenciales al lateral izquierdo atarfeño Francisco Valera, quien hasta el momento no ha pasado de disputar 87 minutos en los cinco partidos ligueros que ha disputado hasta la fecha con el Real Oviedo. Y así puede decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque no excesivamente.

La pasada campaña, pese a no tener demasiada continuidad con Fernando Hierro, el granadino disputó 17 encuentros, 11 de ellos como titular, sumando 952 minutos y logrando un gol. Sin embargo, el 16 de abril, con motivo del encuentro ante el Lugo, disputado en el Anxo Carro, sufrió una subluxación en la rótula de la rodilla izquierda que le hizo ser intervenido quirúrgicamente y le obligó a perderse el resto de la temporada.

El jugador volvió en la pretemporada y estaba integrado en el grupo, pero volvió a sufrir una nueva lesión en la rodilla. Curiosamente volvió a ser en un partido ante el Lugo, en esta ocasión, en el Trofeo Emma Cuervo de Ribadeo, disputado el pasado 22 de julio, cuando sufrió un esguince.

Desde entonces, el jugador comenzó su proceso de recuperación, que le permitió reintegrarse al grupo con el resto de compañeros y estar a disposición de Anquela. Eso sí, algunos males menores como sufrir una gastroenteritis supuso que se viera aún más perjudicada su posición en la lucha que mantiene con la titularidad con Mossa.