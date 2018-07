Afición La Asociación G19 prepara ya el regreso al Martínez Valero Horas previas a un desplazamiento de la afición / Fermín Rodríguez Precios entre los 34 y los 40 euros para presenciar in situ el primer partido de la temporada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 25 julio 2018, 09:08

La ilusión se desató en el aficionado granadinista cuando se dio a conocer el calendario de La Liga 123. El azar quiso que los de Diego Martínez debuten en el escenario de la última gran gesta rojiblanca, el Martínez Valero.

La reacción a ese Elche-Granada inaugural no tardó en llegar y la Asociación G19 anunció a las pocas horas el primer desplazamiento de la temporada, previsto para el fin de semana del 18 y 19 de agosto. Los asociados podrán disfrutar de entrada y transporte por 34 euros, costará un euro más para los abonados del club que no estén afiliados. No cuenta la grada de animación, pues tiene su propia organización para los viajes según recordó la Asociación de Peñas.

Los invitados de los peñistas podrán disfrutar del viaje y el debut en Elche por 40 euros. Así mismo, el G19 comunicó que no venderá entradas sueltas, sino solamente el pack conformado por la entrada al encuentro y la plaza en el bus.