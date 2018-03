Arrasate piensa en dar un «golpe encima de la mesa» El entrenador del Numancia no quiso dar mucha trascendencia al hecho de que el club granadinista haya tomado medidas en su banquillo CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Sábado, 24 marzo 2018, 14:54

El vizcaíno Jagoba Arrasate, técnico del Numancia, dijo ayer que el duelo de Los Cármenes representa para los suyos una buena oportunidad «de dar un golpe encima de la mesa». Además, el entrenador del cuadro soriano no quiso dar mucha trascendencia al hecho de que el club granadinista haya tomado medidas en su banquillo. «Si han cambiado es porque no estaban contentos con lo que estaban haciendo, estaban en ‘play off’ y en casa lo estaban haciendo bien, pero no me preocupa mucho ni si cambiará el estilo o jugadores porque nosotros pensamos en lo nuestro», dijo al respecto. Por otro lado, el míster significó que en el duelo de ida, resuelto con 1-3, «el Granada nos jugó bien, pero estuvimos condicionados por la expulsión de Markel».