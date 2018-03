GRANADA CF Anquela no se sentará en el banquillo ante el Granada El técnico del Oviedo, con pasado en el equipo granadino, cumplirá su segundo partido de sanción tras haber sido expulsado ante el Barcelona B por discutir con el cuarto árbitro ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 14 marzo 2018, 07:50

El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Albacete Anquela, no podrá sentarse en el banquillo local del estadio Carlos Tartiere el próximo domingo al tener que cumplir ante el Granada el segundo de los dos partidos de sanción con los que fue castigado tras su expulsión durante el transcurso del Ovied-Barcelona B correspondiente a la jornada 29 del campeonato.

Según reflejó en el acta el colegiado de aquel encuentro, el andaluz Milla Alvendiz, Anquela fue expulsado por el siguiente motivo: "Encararse con el cuarto árbitro realizando una protesta airada en los siguientes términos: 'cuarto eso no ha sido falta', saliendo del área técnica".

El Comité de Competición decidió castigar al técnico jienense con dos partidos por infringir el artículo 120 con esa acción, que el propio Anquela negó públicamente pocos días más tarde al señalar en rueda de prensa que "me siento desprotegido, con lo que no puedo luchar no puedo. No suelo mentir, si hubiese dicho algo lo hubiese dicho después y me habría disculpado".