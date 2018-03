Rival Anquela: "La Segunda división está para quien la quiera" Alfredo Aguilar El técnico del Real Oviedo manifestó su alegría por haber ganado un partido "muy importante" ante "un señor equipo" A.N. Domingo, 18 marzo 2018, 22:39

Éstas fueron las palabras del técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Albacete Anquela, a la finalización del encuentro ante el Granada:

-VICTORIA FINAL: "Era un partido muy importante. Hemos ganado tres puntos ante un rival como es el Granada y hemos cambiado una dinámica que era muy negativa".

-ACTUACIÓN DE STEVEN: "No le he dicho nada especial. Siempre tengo mucha confianza en él y lo ha hecho bien ante un señor equipo. Ha tenido la suerte de hacer un gol que ha sido el de la victoria y el otro día también dejó su sello. Si sigue aquí tendrá opciones".

-DESARROLLO DEL PARTIDO: "No ha sido un partido de ocasiones, ni suyas ni nuestras. Aproximaciones sí ha habido muchas pero lo importante era romper esta racha ante un rival de mucha categoría y hemos sufrido mucho, pero era necesario".

-UN OVIEDO MEJOR TRAS EL DESCANSO: "En la segunda parte hemos salido como yo quiero que sea este equipo: un equipo que apriete y vaya a ganar. La Segunda división está para quién la quiera y quien la quiera tiene que conquistarla a base de compromiso y de ilusión. Hoy hemos dado un paso hacia adelante pero si no competimos y no damos de ahí te gana cualquiera. Cuando vamos ganando prefiero no mirar antes que perder un balón. Hemos sabido tener la paciencia necesaria y aunque no hemos tenido muchas ocasiones el Granada tampoco ha tenido muchas".