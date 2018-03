Granada CF Anquela no se fía de un Granada al que define como "un equipo tremendo" A. GARCÍA El técnico jienense indica que Steven es la principal opción en ataque ante las bajas de Toché y Linares ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 17 marzo 2018, 02:26

El entrenador del Real Oviedo, el ex rojiblanco Juan Antonio Anquela, compareció este viernes en sala de prensa tras el entrenamiento de su equipo en El Requexón. El técnico jienense intuye que el Granada "no nos lo va a poner nada fácil" porque "es un equipo tremendo, solo hay que ver los nombres que tiene". El estratega recalca que este partido es "para competir" y quiere olvidarse de la presión del entorno: "Hace poco tiempo, cuando se acabó el mundo (en alusión a su victoria en el derbi ante el Sporting) parecía que ya estábamos jugando para otras cosas. Yo siempre he guardado la misma línea y el mismo discurso", comentó antes de añadir que "de este equipo no se puede dudar jamás. Este equipo hace lo que puede y en todos los partidos da su cien por cien".

En relación a los dos jugadores que son duda para el encuentro de mañana domingo, el mediocampista Ramón Folch y el defensa Forlín, fue escueto al asegurar que "están mejor y esperaremos a mañana (por hoy sábado)". Algo más preciso estuvo al hablar de la situación de su equipo en ataque de cara a un partido en el que no podrán jugar sus delanteros habituales: Linares y Toché. Al respecto Anquela señalaba que aunque ha probado con Aarón y Saúl "la opción principal es Steven", del que apunta que "es un delantero de área, lo ha hecho bien cuando ha estado con nosotros. Lo suyo es el gol y es lo que estamos buscando".

El preparador jienense reconoce que el Real Oviedo "necesita una victoria" pero está convencido de que "volverá a ganar y a hacer las cosas bien". Considera que la 'enfermedad' del equipo carbayón "ya la pasamos en la primera vuelta, se llama Segunda División y la solución ya sabemos cual es: competir. Lo hemos hecho siempre y no me cabe duda de que lo vamos a seguir haciendo. Ojalá brindemos un buen espectáculo y que la gente se vuelva a sentir orgullosa de nosotros".