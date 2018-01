GRANADA CF | CRÓNICA Añorando a Machís LOF El Granada cae derrotado ante el Albacete en un nuevo encuentro en el que se muestra falto de ideas en ataque ANTONIO NAVARRO Domingo, 14 enero 2018, 20:46

Ya sea en Cádiz, en Albacete, en Bombay o en Honolulú los problemas del Granada son cada vez más evidentes. El conjunto rojiblanco volvió a caer derrotado a domicilio en un nuevo partido en el que no demostró desborde por bandas, en el que sus delanteros apenas recibieron balones cerca del área y en el que, una vez más, echó mucho de menos a su gran estrella. Este Granada es demasiado plano, demasiado previsible para los rivales, mucho más efectivos en las dos áreas que los de Oltra, que comienzan la segunda vuelta igual que la primera: pinchando con el Albacete y quedándose fuera de los puestos de promoción de ascenso.

El Granada dio la impresión de comenzar el choque mejor que su rival y un remate alto de Rey Manaj fue el primer acercamiento con peligro de los rojiblancos a la meta defendida por Tomeu (m.6). El delantero albanés fue titular por primera vez en liga pero existe en este Granada una especie de línea prohibida a través de la cual no rueda la pelota. Tocó pocos balones, ninguno lo envió entre los tres palos y al final fue sustituido. Se puede decir que Rey Manaj no aprovechó su oportunidad, pero no se puede decir que Joselu y Adrián Ramos sean mucho más decisivos que el delantero cedido por el Inter.

2 Albacete Tomeu, Herrero, Saveljich, Gafoor, Erice, Rodríguez, Susaeta (De La Hoz, m.70), Arroyo, Morillas, Bela (Nili, m.78) y Aridane (Forján, m.78). 1 Granada CF Javi Varas, Díaz, Saunier, Chico, Martínez, Kunde, Alberto Martín (Puertas, m.77), Espinosa (Ramos, m.55), Pedro, Sergio Peña y Rey Manaj (Joselu, m.60). Goles: 1-0, m.16: Dani Rodríguez; 1-1, m.50: Álex Martínez; 2-1, m.51: Aridane. Árbitro: Valdés Aller (colegio valenciano). Expulsó al técnico local Enrique Martín en el minuto 54 de partido. También amonestó a Rey Manaj, Alberto Martín y Ramos por parte del Granada y a Chus Herrero y Gafoor por parte del Albacete. Incidencias: Partido correspondiente a la 22ª Jornada de la Liga 1|2|3 disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 5891 espectadores (cifra oficial).

El que sí aprovechó su primera oportunidad fue el Albacete. Un balón muerto en el área fue chutado a puerta por Dani Rodríguez, que desvió el esférico lo suficiente como para superar a Javi Varas (1-0). El Granada reaccionó al tanto haciéndose dueño absoluto del balón pero la mala noticia para los andaluces fue que mover el esférico no es suficiente para marcar goles, es necesario también disparar a portería, algo que los granadinos no hicieron durante los primeros cuarenta y cinco minutos.

La segunda parte comenzó con buenas noticias para el equipo de Oltra. Álex Martínez subió al marcador el 1-1 provisional al ejecutar de manera magistral un libre directo desde la frontal del área. Un minuto exacto duró la felicidad granadinista. El Albacete puso el balón en juego, provocó una falta que colgó al área y allí Aridane le ganó la partida a Chico Flores para tocar el balón con la cabeza lo justo para superar una vez más a Javi Varas. Máxima efectividad albaceteña, mismos problemas de siempre para el Granada. Un desaparecido Espinosa dejó su lugar a Adrián Ramos pero el colombiano no entró demasiado en juego. No obstante, tuvo la ocasión más clara de su equipo en la última media hora de partido: un disparo cruzado en el interior del área que se marchó desviado tras haber controlado a la perfección con el pecho. Era el minuto noventa y el Granada no tuvo tiempo para más. Demasiados balones largos desperdiciados y demasiada 'Machisdependencia' una semana más. La clasificación no engaña y la victoria en el regreso al hogar del próximo viernes parece obligatoria.