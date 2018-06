Álvaro Cervera: «No se puede jugar un partido así»

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, cargó con dureza en contra de su equipo, que se quedó fuera de la promoción de ascenso con esta derrota

ANÁLISIS: «Las lesiones fueron algo más. El Cádiz nunca estuvo aquí, ni estuvo en Barcelona. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente la culpa es mía. No se puede jugar un partido así. Es lo que me sale ahora mismo.

QUEDARSE SIN 'PLAY OFF': «Decepción. Estuvimos metidos pero dos equipos que no se jugaban nada nos han sacado. Seguramente no merecemos estar ahí. Lo hemos tenido hasta última hora. El equipo ha llegado muy justo a última hora. El partido no me gustó. Ha sido nuestro peor partido. Llevamos treinta y tantas jornadas metidos de una manera. Lo digo: tenemos una manera de jugar. Robo, intensidad, contundencia... Hoy queríamos jugar al fútbol y no hemos dado tres pases seguidos. El Granada te mete dos goles, tiene buenos jugadores, pero lo que siento es una decepción. Somos buenos a otra cosa. Venir aquí a ganarle al Granada a lo que juegan ellos no nos sirve».

NERVIOS: «Para ser buen jugador de fútbol, hay que saber jugar todos los partidos. Las lesiones han sido de tensión, musculares, pero hay que estar preparados. Si no, tenemos que ir a entrenar a otro equipo, o jugar, no en uno que va a luchar por ascender».

ERRORES: «Las tres primeras pelotas las hemos perdido. Es así. Yo no digo que no hay que pasársela. Sé en lo que somos buenos. Si pasamos y se genera una ocasión de ellos, no. Nosotros somos buenos en quitar la pelota y salir disparado. No sé si estoy siendo duro. Llevo mucho encima. Esto es culpa nuestra. En un partido que te juegas la vida no lo puedes enfocar así. Si hubiéramos pasado, ¿habríamos competido así? Hay que sacar conclusiones de todo y consecuencias. Decidir qué hacer el año que viene».

AFICIÓN: «La gente nos apoya siempre. Pero venimos aquí y desde el primer minuto la cuerda estaba para el otro lado. Se puede perder, pero no de esta manera. Hay que perder de otra manera. Seguramente me equivoqué».

CIRCUNSTANCIAS: «No me excuso en nada. Sólo hemos tirado una vez a gol. Es la realidad. Estamos con 64 puntos y jugándonos la vida ante el Barça B y aquí, donde no se jugaban nada, no hemos rendido».