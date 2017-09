GRANADA CF Alvarito renueva con el Cádiz hasta 2022 El ex rojiblanco, que este verano sonó como posible refuerzo del Getafe, ha ampliado su vinculación con el cuadro cadista ANTONIO NAVARRO Martes, 12 septiembre 2017, 01:27

El ex jugador del Granada Álvaro García “Alvarito” ha renovado con el Cádiz hasta el año 2022 después de una brillante actuación en el último partido de liga ante el Nástic que ha aupado al conjunto gaditano al primer puesto de la tabla.

El utrerano, que sonó como posible refuerzo del Getafe en las últimas horas del mercado de fichajes, se emocionó tras el golazo que marcó en el citado encuentro ante el cuadro tarraconense y explicó en la rueda de prensa ofrecida tras su renovación que “tras una semana complicada se me acumuló todo cuando marqué el gol. Me salió solo lo de llorar y otras cosas que no puedo decir (…) Yo siempre he pertenecido al Cádiz CF e iba a respetar la decisión que tomara el club y es lo que he hecho. Si seguimos esta dinámica ojalá podamos conseguir algo bonito. El objetivo sabemos que es la permanencia y es lo primero que tenemos que conseguir”.

El futbolista confesó que tenía ofertas y “me costaba mucho dormir por las noches así le pedí al entrenador que no me dejara entrenar porque mis piernas no estaban bien. Tenía mucha tensión y podía romperme”.

Alvarito declaró que en los últimos días ha hablado mucho con el director deportivo del Cádiz y ex del Granada Juan Carlos Cordero y que en estos momentos se siente “muy motivado y feliz”. Por otro lado, a la hora de explicar su continuidad en el Cádiz también destacó que “jugar en el Carranza es algo divino”.