Granada CF | Presentación Álex Martínez: "El Granada me ha dado la oportunidad de sentirme futbolista" Alfredo Aguilar Álex Martínez se presenta como nuevo jugador rojiblanco "orgulloso" de pertenecer a este equipo durante las dos próximas temporadas CAMILO ÁLVAREZ Martes, 27 junio 2017, 14:01

Presentado por el vicepresidente Kanging Wang y por el director deportivo, Manolo Salvador, Álex Martínez se convierte en el cuarto refuerzo del Granada, el primero que se presenta oficialmente. "Bienvenido a esta familia, te deseo mucha suerte en el reto de regresar a Primera", espetó Wang, mensaje claro de que el objetivo no es un secreto.

El futbolista se siente "orgulloso" de pertenecer al club y asegura que dará "el cien por cien" en los entrenamientos para convencer a Oltra de que le dé "42 partidos" este curso que empieza en agosto.

Cualidades: “Soy un lateral ofensivo, me gusta aportar en ataque. Rápido y con buen golpeo”.

Vértigo ante el objetivo: “Hay que vivir el presente, hay que trabajar mucho para subir a Primera. Todos los partidos son complicados, nuestro objetivo es ese, tenemos que ir pasito a pasito, con el esfuerzo de todos”.

¿Por qué el Granada?: “Es un equipo andaluz, vestir una camiseta de un equipo andaluz es un orgullo. Desde el primer minuto me han mostrado confianza, defender este escudo es un orgullo. Desde que conocí la noticia no me lo pensé dos veces”.

De Primera a Segunda: “Jugué 14 partido solo en Primera, soy joven y lo que me gusta es jugar, el Granada me ha dado la oportunidad de sentirme futbolista, estoy muy contento de estar aquí. Un reto nuevo. Bajo un escalón pero encantado de estar en Granada”.

Partidos mínimos para cumplir sus objetivos personales: “Si puedo jugar los 42, mucho mejor. Hay más compañeros pero intentaré demostrar al míster que debe confiar en mí. Intento trabajar al cien por cien en el día a día para poder estar al cien por cien en los partidos”.