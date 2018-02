GRANADA CF Al Alcorcón podrían parecerle muy chicas las metas de Los Cármenes En la mitad de partidos que el equipo madrileño ha disputado como visitante no consiguió marcar ningún gol SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 22 febrero 2018, 21:21

Al Alcorcón podrían parecerle muy chicas las porterías del estadio Nuevo Los Cármenes el próximo domingo con motivo del partido que le enfrentará al Granada CF. Y todo, a consecuencia de su la propia inercia que lleva cuando juega fuera lejos del estadio de Santo Domingo. Y es que en siete de los catorce encuentros que ha disputado en condición de forastero no marcó ni un solo gol.

Así, no perforar las metas rivales le condenó a la derrota ante el Tenerife (4-0), el Córdoba (3-0), el Valladolid (4-0), el Numancia (1-0), el Sporting (3-0) y el Albacete (2-0), mientras que sólo le sirvió para sumar contra el Cádiz CF (0-0).

Por el contrario, y como es de imaginar, al Alcorcón le fue mejor cuando anotó, aunque no siempre. Un gol le habilitó para imponerse ante el Zaragoza (0-1) y el FC Barcelona B (0-1), pero no frente al Rayo Vallecano (2-1) o el Reus (1-1). Eso sí, marcando dos goles o más se aseguró el no perder. Con tres goles venció al Nástic (0-3) y el Osasuna (2-3) mientras que con dos empató en León contra la Cultural (2-2).