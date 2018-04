Granada CF Alberto Martín: «Tenemos que ser sólidos mentalmente y remar en la misma dirección» PEPE VILLOSLADA/GCF El centrocampista del Granada admite que el empate ante la Cultural fue «el palo más duro de la temporada» y que ya solo quedan «finales» para acabar la campaña entre los seis primeros CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 25 abril 2018, 13:48

Estado de ánimo del equipo: «Sabemos que fue un palo duro, el más grande quizá de la temporada. Íbamos con un resultado a favor, con la expulsión cambiamos la forma de competir, dimos un paso atrás y se nos torció la cosa. Fue muy desagradable para todos, jugadores, club y afición».

El reto: «Estamos en una fase final de temporada, tenemos grandes rivales y hay que demostrar nuestro fútbol, estar muy fuertes mentalmente, porque eso es el que va a decantar los partidos. Hacernos fuertes, ser sólidos mentalmente y remar en la misma dirección».

¿Cómo se explica esta situación?: «Llevamos un mes que los resultados no salen favorables, lo que te hace estar arriba es sumar de tres en tres. Te quedas con las sensaciones de que quizá en algunos partidos no hemos estado a nuestro mejor nivel, pero esta vez -ante la Cultural- salimos a morder y dominamos a un 70 por ciento. Era un rival incómodo, tuvimos ocasiones para incluso ampliar la ventaja del 3-1, pero al final echamos ese pasito atrás».

Huesca: «Es un equipo que ha estado muchas jornadas primero, conozco a jugadores como Sastre, de mucha categoría. En esta categoría nos conocemos todos, arriba mucha mordiente y jugadores como Melero, que además aporta goles. Es un equipo muy bien trabajado. Sacar lo mejor de cada uno porque si no va a ser difícil».

¿Fue buena decisión destituir a Oltra?: «Son temas que no van a sacar nada positivo, somos los que estamos, tenemos que remar todos en la misma dirección, mirar en el presente. Vamos a confiar el uno en el otro, no hay que pensar si fue buena decisión o no, estamos trabajando bien, que es lo importante. Hay mucha ilusión de este cuerpo técnico, con gente de la casa, y tenemos que ir a muerte con ellos».

Sin margen de error: «Ya cada vez quedan menos puntos, los errores se van notando. Hemos tenido esa pizca de suerte de que tenemos la sexta posición a tres puntos, pero hay que sumar de tres en tres porque, si no, vamos a ir a remolque. Cada partido es una final. Esto es lo bonito de este deporte, salir a disfrutar y sufrir. Tenemos que trabajar para que podamos disfrutar, porque con trabajo y sacrificio podemos volver a sonreír».