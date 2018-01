Granada CF Alberto Martín: "Sabemos el objetivo pero se logrará con trabajo y tranquilidad" LALIGA El centrocampista no quiso aventurar nada ante la distancia con la cabeza RAFAEL LAMELAS ALBACETE Lunes, 15 enero 2018, 08:08

Alberto Martín, que ejerció de capitán, asumió que "son dos derrotas consecutivas y ahora comenzamos la segunda vuelta con un punto menos porque en la primera sumamos contra el Albacete y en ésta no. Es verdad que nos han castigado en las áreas, a través de una falta en el segundo gol y con un balón que toca con la puntera Dani Rodríguez en el primero. Al final el equipo siempre da la cara, trabaja, tiene sus ocasiones pero no las estamos materializando y por eso no podemos sacar nada positivo".

El de Don Benito analizó el deambular a domicilio. "Hay impotencia porque vemos que los resultados no nos salen. En Cádiz hicimos un gran partido ante un gran rival y nos trajimos una derrota y esta vez hay que felicitar al Albacete porque ha hecho un buen trabajo, con mucho fútbol directo como nos esperábamos pero se nos ha puesto el marcador en contra dos veces y aunque el equipo lo ha intentado y ha tenido ocasiones no se ha podido sumar. No podemos poner excusas, algo más hay que hacer porque tenemos que dar una vuelta de tuerca ya que así no nos da para conseguir el objetivo", reconoció.

El centrocampista no quiso aventurar nada ante la distancia con la cabeza. "El problema, si es así, lo veremos en mayo. Ahora estamos en enero, quedan muchos puntos en juego y lo que el equipo nunca tiene que hacer es bajar los brazos. Hay que remar hacia adelante, todos, sabemos el equipo en el que estamos pero tenemos que hacerlo desde el trabajo, el orden y la tranquilidad", finalizó.