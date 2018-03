Apercibidos Alberto Martín, Pedro y Joselu siguen ‘vivos’ otra semana Dejaron atrás el partido ante el Numancia sin ver la amonestación que habría supuesto su sanción SERGIO YEPES GRANADA Lunes, 26 marzo 2018, 02:25

Una de las consecuencias positivas que deja el partido disputado por el Granada CF ante el CD Numancia en el estadio de Los Cármenes es que Alberto Martín –por no saltar al campo–, Pedro y Joselu, por no cometer infracciones mientras estuvieron en el césped, seguirán ‘vivos’ una semana más. No fueron amonestados y así podrán formar el próximo domingo ante el Lorca FC si de esta manera lo desea el técnico Pedro Morilla.

Junto a ellos también tiene cuatro amarillas el delantero Adrián Ramos, pero lo cierto es que el colombiano está de sobra descartado para actuar frente a la formación murciana por estar lesionado.