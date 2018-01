Granada CF | Jugadores Alberto Martín: "El marcador final no refleja lo que hemos visto en el campo" LOF El mediocampista rojiblanco señala que "aún quedan muchas jornadas" y a pesar del mal resultado cosechado en Barcelona "tenemos que seguir trabajando" ANTONIO NAVARRO Sábado, 27 enero 2018, 19:58

El centrocampista del Granada Alberto Martín declaró a los medios oficiales del Granada una vez concluido el partido que "el marcador final no refleja lo que hemos visto en el campo. Creo que hemos salido con una propuesta muy buena, con trato de balón, con llegadas pero ellos se han llevado un golazo de Aleñá y eso les ha dado un plus. Creo que el trabajo del equipo no se puede reprochar".

El futbolista extremeño define la goleada recibida como "un palo duro" y señala que "no es lo mismo un 1-0 que un 3-0 pero quedan muchas jornadas, no podemos decaer. Tenemos que seguir trabajando para estar lo más arriba posible y ahora tenemos dos partidos en casa en los que tenemos que sacar lo mejor de nosotros".