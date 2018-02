Granada CF Alberto Martín: "Este equipo necesitaba una recompensa a su trabajo" El centrocampista del Granada cree que "lo más importante es que el equipo no ha perdido la cara como en otras segundas partes en las que hemos cedido metros" ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 18 febrero 2018, 20:37

Alberto Martín compareció en zona mixta tras el Córdoba-Granada y dijo que "necesitaba este equipo tener una recompensa al trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo. Hemos salido con actitud y ganas ante un equipo que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles. La clasificación no tiene nada que ver con lo que es este equipo (el Córdoba), pero como ya digo me siento muy feliz y hace dos años con el Leganés también empezó nuestra escalada ante el Córdoba y ojalá que este año sea igual y después de ganar este partido el equipo se quite todos esos fantasmas que le venían rondando".

Cuestionado sobre las instrucciones de Oltra tras el mazazo que supuso recibir el 1-0 antes del descanso, el ex del Leganés respondió que "en el descanso lo único que tocaba era levantar la cara y no venirnos abajo como así ha sido. El equipo se ha levantado con un golazo de Darwin, que está como un cañón, y luego con otro de Pierre. Pero lo más importante es que el equipo no ha perdido la cara como en otras segundas partes en las que hemos cedido metros".

Por último, el futbolista extremeño destacó también que en todos los partidos "el equipo está volcado, el rival también juega y la diferencia entre irte ganando 2-0 o perder 1-2 es mucha. El equipo siempre ha salido compitiendo y lo ha dado todo, y a veces el resultado no es justo o sí lo es, pero al final la competición te da lo que mereces y ahora viene un partido muy difícil en casa ante el Alcorcón y es lo único en lo que tenemos que pensar. Tenemos que seguir sumando de tres en tres porque queda mucho, pero los demás equipos también suman y nos han beneficiado los resultados porque hemos ganado hoy. Si no hubiéramos ganado, no habrían servido los marcadores de otros partidos".