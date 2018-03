Granada CF Alberto Martín: "La destitución de Oltra no ha sentado bien, afrontamos con ilusión aprender de Morilla" El centrocampista significa recuerda que el Granada "no puede echar a los veintitantos futbolistas de la plantilla" SERGIO YEPES Jueves, 29 marzo 2018, 10:44

"Su destitución no ha sentado muy bien porque esto es un trabajo donde somos compañeros y el roce del día a día hace sentirte mal el ver que una persona no pueda trabajar como a él le gusta. Ahora afrontamos con ilusión aprender de otro entrenador y otro cuerpo técnico que viene desde abajo y que conoce al club". De esta manera, el centrocampista de Don Benito Alberto Martín ha explicado en la web ‘Somos Lega’ las impresiones que quedaron en el vestuario del Granada CF tras la salida del técnico José Luis Oltra y la promoción de Pedro Morilla.

Sobre este mismo particular, y enlazando también con la marcha del plantel, Alberto Martín dijo igualmente que “hemos tenido rachas como cualquier otro equipo. Hemos hecho un mes de enero muy malo pero en febrero lo corregimos y nos metimos entre los tres primeros. Estos tres últimos partidos a excepción del último no nos han salido los resultados a pesar de hacer un buen trabajo. Hemos dominado y hemos sido superiores al rival pero los resultados son lo decanta el fútbol. La mala cara de esto es la destitución de cuerpo técnico, ya que no pueden echar a los veintitantos que formamos la primera plantilla”.

Finalmente, y en relación a la recta final del campeonato, Alberto Martín significó que “para mi queda lo más bonito. Me baso en los recuerdos que tengo del Leganés. Son diez finales y nos enfrentamos a grandes equipos. No tenemos que perder nada en cada minuto del partido, tenemos que ir a por todas porque se nos ha puesto a cinco puntos el segundo y este equipo está capacitado para estar entre los dos primeros y conseguir el objetivo automáticamente. Se conseguirá trabajando, yendo partido a partido y con esa premisa, no pensando en otra cosa, siguiendo como hasta ahora y esperando que los resultados nos acompañen de forma positiva”.