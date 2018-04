GRANADA CF Alberto Martín: «Ascender está en nuestras manos» El mediocampista rojiblanco llama a pelear en las «ocho finales que nos quedan» aunque reconoce que «aún nos queda un mundo por mejorar» A. NAVARRO GRANADA Sábado, 7 abril 2018, 19:38

El centrocampista del Granada Alberto Martín valoró el 1-1 que el equipo rojiblanco consiguió ante Osasuna de la siguiente manera: «Nos enfrentabamos dos equipos necesitados, con grandes potenciales. Ha habido una primera parte igualada y es verdad que Javi Varas ha hecho una gran parada. En la segunda hemos salido a dominarlos más, a tener el balón para intentar conseguir cosas y al menos meterles el miedo en el cuerpo porque en la primera parte nos ha faltado profundidad y después de su gol ha llegado el nuestro, un gran gol de Ángel, y el equipo ha dado otro paso hacia adelante, por lo que el Osasuna estaba más atemorizado despejando pero sí que es verdad que nosotros hemos atacado con más corazón que fútbol. Esto es fútbol, aunque no se gane voy a defender al equipo porque siempre sale a darlo todo y está claro que aún nos queda un mundo por mejorar, a mí el primero, pero no quiero reprochar nada al equipo porque hoy lo ha dado todo, quedan ocho finales y hay que seguir trabajando».

Respecto a cómo queda el vestuario después de estas dos jornadas consecutivas sin ganar, Martín explicó que «se echan en falta los puntos en este momento de la temporada en el que necesitas sumar de tres en tres y puede haber una brecha y por eso te queda esa sensación agridulce aunque siempre te puede venir bien el punto, pero a estas alturas de la temporada el punto se ve como algo insuficiente y esa también es la sensación que tenemos en el vestuario».

No quiso arrojar la toalla el mediocampista extremeño de cara al objetivo final del ascenso y señaló que de aquí en adelante «todos los partidos son finales. Toca el Sevilla Atlético, un rival que parece fácil pero ya lo sufrimos en la primera vuelta y vimos que aquí hicimos un partido para ganar y ellos fueron los que terminaron ganando. Tienen buenos jugadores, que en un futuro estarán en la élite así que tenemos que partir de la seriedad y hacer un partido serio para machacarlos y conseguir los tres puntos».

Cuestionado sobre la poca fluidez del equipos en las últimas primeras partes, Alberto Martín comentó que «me acuerdo de esa época en la que en las primeras partes marcabamos un gol rápido y luego nos encerrabamos con el marcador a favor. Hoy lo hemos hablado, de que en la segunda parte teníamos que darle más velocidad a la circulación de balón porque estabamos ante un equipo muy bien trabajado, que fuera de casa está siendo el mejor equipo y al que es muy difícil hacerle daño. Al final, como ya he dicho el equipo intentó darle ese plus al partido tras el descanso pero no ha podido ser. El punto es satisfactorio con vistas al futuro, aunque hoy lo veamos insuficiente».

Alberto Martín también ha restado importancia al fallo de Javi Varas en el gol de Osasuna porque «esto es fútbol y aquí ganamos todos o perdemos todos. Cuando ganamos todo el mundo se suma, hasta la afición. Así que cuando perdemos también perdemos todos y lo importante es mantenernos unidos, mantener esa piña y el grupo unido».

Por último, el mediocampista ha querido mandar un mensaje de unidad a la afición porque «entiendo su postura ya que son varias jornadas en las que no conseguimos los resultados deseados pero esto es fútbol. Quedan ocho finales y tenemos que pelear hasta el final porque estamos metidos ahí en la pelea. Si no estuvieramos en la pelea no hablaría así, pero está en nuestras manos el ascender y el seguir trabajando para sacar lo mejor de nosotros el domingo siguiente, y el siguiente, y a ver cómo llegamos a final de temporada. Sé que es difícil para la afición porque tiene ilusión pero nosotros también la tenemos dentro del vestuario y también la hay dentro del club. Tenemos que sumar todos porque sino va a ser muy difícil conseguir el objetivo».