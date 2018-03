GRANADA CF Aitor: "En el Granada existe cierto nerviosismo y eso nos va bien" El portero del Numancia señala que la crisis rojiblanca es algo "positivo" para sus intereses aunque subraya que "si no tienen la mejor, tienen una de las mejores plantillas de Segunda" ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 22 marzo 2018, 22:40

Aitor Fernández está siendo uno de los nombres propios del CD Numancia esta temporada y en una entrevista concedida al diario AS ha señalado la importancia que tiene un guardameta dentro de un equipo: "El portero si comete un error es gol o casi, por eso debemos estar más seguros que en otros sitios del campo y si los cometes perjudicas mucho al equipo (...) Soy de los que prefiero no tocar un balón en un partido porque es buena señal. Hay que mandar y organizar la defensa para tocar el menor número de balones posibles. No estoy radiando el partido todo el rato pero cuando atacan me gusta colocar a mis defensas para saber a su vez, saber dónde están los delanteros".

El Numancia llegará a Los Cármenes tras haberse impuesto al Tenerife y el cancerbero rojillo considera que esa victoria fue clave porque "no estábamos teniendo una racha positiva y había que darle la vuelta. El Tenerife venía como un tiro pero creo que al final de temporada estará arriba, por eso meterles tres puntos y el golaverage ganado era importante. Ahora a pensar en Granada".

Precisamente sobre el conjunto que entrena Pedro Morilla dijo que la crisis de resultados y la baja de cuatro jugadores por distintos motivos "desde nuestro punto de vista e intereses es positivo. Tienen cierto nerviosismo y eso nos viene bien pero (el Granada) tiene, si no la mejor, una de las mejores plantillas de la Segunda y sacarán un equipo que será muy difícil ganar".