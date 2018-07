Granada CF Aguirre: «En China tenía la ilusión de venir al Granada» ALFREDO AGUILAR El argentino destacó la gran impresión que se llevó del club en enero y transmitió su ilusión por el proyecto del Granada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 12 julio 2018, 13:42

Se presentó el, hasta hoy, último refuerzo del Granada este verano. El argentino Nicolás «Bicho» Aguirre se puso ante los micros después de completar ya dos sesiones de entrenamiento como jugador rojiblanco. La de Granada será, para el volante zurdo, su primera experiencia en Europa.

El jugador entró acompañado de Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, quienes tuvieron unas palabras para el nuevo centrocampista, que procede del Chongqing Lifan. «Estamos muy contentos de tenerte, llevábamos tiempo detrás de esto. Te tuvimos aquí de manera fugaz en enero y agradecemos las facilidades que has dado. Sabemos que tu familia está contenta aquí y esto será una aventura bonita para todos», comentó el director general. Fran Sánchez reconoció que lo conocieron en enero cuando firmó por el equipo chino y recordó que llega libre tras esa experiencia. «Nos transmitió ilusión y muchas ganas de jugar en Europa».

«Agradezco a Antonio y Fran la oportnidad que me dieron. Vengo con mucha ilusión a un gran club con unas instalaciones espectaculares. Espero estar a la altura y tengo ganas de que arranque el torneo para hacer una buena liga».

Expectativas en Europa:

«Primero adaptarme lo más rapido posible al grupo, que me ha recibido de la mejor manera. A medida que nos conczcamos vamos a saber para qué estamos. Lo primordial es el compromiso para responder a las expectativas que puso la institución en uno».

Rol en el medio:

«Juego en cualquier sector del medio. Estoy a disposición de lo que diga el entrendor. Lo he hecho más pegado a la izquierda en Argentina, pero llevamos pocos días de trabajo aún».

De China a Europa:

«Fue mucho tiempo en Argentina, pero quería dar ese salto al fútbol extranjero. Estoy muy contento por la llegada a Granada y tuve una experiencia muy linda en China. Esta es una linda experiencia para disfrutar».

Su juego:

«Estoy para lo que demande el equipo. Puedo brindarme al máximo para lo que requiera el entrenador y mi posición. Lo que tengo es muchas ganas, como todos, para conformar un gran plantel en Granada».

Reconocimiento en Granada con el Chongqing:

«Cuando vine me quería quedar acá. Ir de Argentina a China es un salto muy grande en cuestión cultural. Y cuando pasé por Granada, que es una ciudad muy familiar, vi las instalaciones de la ciudad deportiva me dieron esas ganas de quedarme. Cuando me fui a China, me quedé con esa ilusión de venir aquí por lo que vi del club».

Opción de llegar a Granada:

«La gente que me llevó a China llevaban también al Granada, así que sabía que se podía dar. Se trataba de hacer las cosas bien en China, de disfrutar los meses de fútbol chino y saber que tenía la posibilidad de venir a Granada. Así que hoy estoy muy contento».