Granada CF Aguirre: «Tenemos un grupo muy bueno, hay ganas de arrancar el torneo» Aguirre desplaza el balón ante el Extremadura / Antonio L. Juárez | PS El argentino analiza sus primeras semanas como rojiblanco en una entrevista del propio club GRANADA Miércoles, 1 agosto 2018, 13:48

Nico Aguirre alcanzará pronto su primer mes como rojiblanco. Su condición de argentino y el no haber jugado nunca en Europa le dan un aire de misterio para aquellos aficionados que nunca oyeron hablar del «Bicho» Aguirre. Músculo y calidad para la medular, el centrocampista habla con el club sobre sus primeras semanas a las órdenes de Diego Martínez.

Llegada al club e integración en el equipo

«Estoy muy contento de estar en el club y de compartir este proceso con mis compañeros. Me han recibido de la mejor forma y creo que tenemos un grupo muy bueno. Es más fácil si te reciben así, aunque conocerse y entenderse lleva su tiempo. El entrenador también ayudó y pide cosas simples. Esperemos armar un equipo fuerte que pueda competir de la mejor manera»

Pretemporada

«Los entrenamientos son duros pero se disfrutan. Estamos acabando ya la parte más dura de la pretemporada y tengo muchas ganas de arrancar el torneo»

Su papel en este Granada

«Vengo a brindarme al máximo para tratar de solucionar los problemas que pueda tener el equipo. Pienso que necesitamos de todos, de los que juegan y los que no juegan. Espero cumplir con las expectativas que ha depositado el Granada en mí»

Apodo de «Bicho»

«Fue cuando llegué del interior a Buenos Aires y ellos decían que los de allí eramos más lentos. Yo les decía que solamente éramos más bichos y ya son varios años que lo llevo»

El Granada

«El club es grande, sus instalaciones no se ven en cualquier parte del mundo, sobre todo en los lugares por los que me ha tocado pasar. El estadio es también muy bonito. Luego, la gente es muy cordial y me siento muy agusto»