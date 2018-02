GRANADA CF Agra: "Para pelear por el ascenso tenemos que ser como una familia" PEPE VILLOSLADA/GCF El mediocampista portugués apunta que "no sabía que llevabámos tantos partidos sin ganar fuera", aunque ya piensa en el "complicado" partido del domingo ante el Alcorcón A. NAVARRO GRANADA Miércoles, 21 febrero 2018, 13:50

Salvador Agra compareció este miércoles ante los medios de comunicación para comentar sus impresiones tras una victoria a domicilio que le sirvió al equipo rojiblanco para quitarse un peso de encima porque ni si quiera el propio futbolista luso sabía que "llevabámos tantos partidos sin ganar fuera". El extremo cedido por el Benfica llama a evitar la relajación por haber ganado tres partidos consecutivos y define el partido del próximo domingo como "complicado". Estas han sido su palabras:

-LLEGÁIS CON MUCHA CONFIANZA TRAS TRES VICTORIAS CONSECUTIVAS, ¿ES BUENO O MALO POR SI HAY EXCESO DE CONFIANZA?: "Lo bueno fue la victoria. Somos conscientes de que el del domingo va a ser un partido muy complicado como todos, pero nosotros tenemos que dar la respuesta que damos en todos los partidos. Lo tenemos que afrontar juntos, unidos y salir a ganar".

-¿TE VES PREPARADO PARA SER TITULAR?: "Cuando llegué aquí dije una cosa y lo repito para que se quede claro: soy uno más del equipo y vengo para ayudar, da igual que sea jugando como titular o suplente, lo importante es cumplir los objetivos".

-EL EQUIPO LLEVABA CASI 4 MESES SIN GANAR FUERA, ¿HAS SENTIDO UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL POR GANAR A DOMICILIO?: "No sabía que llevabámos tantos partidos sin ganar fuera de casa pero sabíamos que ese día iba a llegar. Había mucha cohesión dentro del equipo, lo conseguimos y hay que seguir así: fuertes y determinados".

SE TE VE CON PESO EN EL EQUIPO. ADEMÁS DE LO FUTBOLÍSTICO, ¿CREES QUE TAMBIÉN LE PUEDES APORTAR LIDERAZGO A ESTE GRANADA?: "Nosotros tenemos un objetivo que es el ascenso. Y cuando empatamos jugadores como Chico, Pierre o yo llevamos el balón rápidamente al centro del campo porque nosotros tenemos un objetivo que es el ascenso y el empate podía ser bueno pero nosotros sentíamos que en los minutos que faltaban podíamos ganar. Y lo hicimos".

-¿HEMOS VISTO YA AL MEJOR SALVADOR AGRA?: "Yo pienso que siempre puedo dar más y mi pensamiento es trabajar duro en los entrenamientos para que el fin de semana las cosas salgan mejor".

-HAS RECIBIDO ELOGIOS POR PARTE DE LA PRENSA O DE LA AFICIÓN PERO, ¿TE HA HABLADO EL MÍSTER?: "No me ha dicho nada. Lo que ha dicho se lo ha dicho a todo el mundo: que está muy contento con el grupo, que hicimos un buen partido a nivel individual y colectivo y eso es lo más importante. Lo que está en la cabeza de toda la gente es que si estamos todos juntos peleando por el ascenso tenemos que ser como una familia. Eso es lo que debemos conseguir".

¿CÓMO HA SIDO TU ADAPTACIÓN A LA CIUDAD? ¿QUIZÁ MEJOR DE LO QUE ESPERABAS?: "Sí, le agradezco el trato a todos desde el utillero hasta el presidente. Estoy muy contento de estar aquí. Es fantástico y no tengo palabras para describir como me han recibido aquí en Granada".