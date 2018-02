PRESENTACIÓN Agra: "El Granada es un gran club" PEPE VILLOSLADA/GCF El mediocampista declara que llega a la entidad rojiblanca "con ganas de cumplir los objetivos" ANTONIO NAVARRO Jueves, 1 febrero 2018, 18:51

Salvador Agra ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Granada y en su comparecencia ante los medios han estado presentes el vicepresidente el club Kangning Wang, el director general Antonio Fernández Monterrubio y la directora de Relaciones Externas Paula de la Peña.

El director deportivo del club, Manolo Salvador, también ha estado en la mesa junto a los jugadores presentados -el citado Agra y Andrew Hjulsager- y ha comentado que "viene a jugar más o menos en la misma posición que Andrew. Hemos reforzarzado esa posición porque lo creíamos conveniente y también para motivar a los que hasta ahora están jugando. Quiero agradecerle el haber decidido venir a Granada porque estaba jugando en la Primera División portuguesa y no sé si lo sabrá pero este verano intenté ficharlo, su agente me dijo que ya lo tenía hecho con el Aves y ahora sí que hemos conseguido cerrar su incorporación. Gracias por venir y sé que vas a contribuir mucho para lograr el objetivo".

El propio jugador declaró estar "muy contento por firmar en Granada" porque "es un gran club, que ya conozco porque jugué aquí en España, en el Betis y eso pesó para venir aquí porque ya conocía el club y la afición". En su presentación también comentó lo siguiente:

-¿Has visto los últimos partidos del Granada? ¿Sabes lo que han hecho tus compañeros últimamente?

"Sinceramente no he visto los últimos partidos, estaba compitiendo y por norma los partidos del Granada eran a la misma hora que los míos. Es un club en el que no he dudado en venir por su grandeza".

-¿Qué te ha motivado a salir de un equipo en el que tenías minutos?: "Las personas que hablaron conmigo y los objetivos que tenían el Granada, que era volver a la Primera División. Soy uno más y estoy aquí en cuerpo y alma".

-¿Cambia mucho la mentalidad de un futbolista cuando deja un equipo que lucha por la permanencia y llega a otro que pelea por el ascenso?

"Entre los objetivos que tenía en el Aves no pasaba por mi cabeza luchar por no bajar. Hicimos un gran equipo pero las cosas no siempre salen bien. Quiero dar las gracias al Aves por sus palabras y por dejarme venir".

-¿Qué diferencias hay entre el Salvador Agra de ahora y el del Betis?: "La diferencia no es mucha. Estoy con muchas ganas de cumplir los objetivos del club, es lo más importante".