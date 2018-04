Granada CF La afición del Granada se moviliza para arropar al equipo este domingo FERMÍN RODRÍGUEZ Se prepara un recibimiento al equipo como en las grandes ocasiones y desde este jueves el club vende entradas a 5 euros para que las gradas presenten un gran aspecto ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 19 abril 2018, 01:45

Aunque a la finalización del encuentro ante el Sevilla Atlético el enfado de la afición del Granada era mayúsculo y así lo manifestaron los seguidores rojiblancos desplazados a Sevilla y muchos otros en redes sociales, lo mucho que se juega el club rojiblanco en este tramo final del campeonato ha hecho que muchos seguidores vayan a anteponer los intereses de la entidad a los suyos propios.

Es por ello que, a pesar de que la decepción por el octavo puesto del equipo es palpable en el entorno rojiblanco, muchos seguidores ya han comenzado a recargar las pilas con vistas a animar a su equipo en el encuentro del próximo domingo ante la Cultural Leonesa, un duelo prácticamente a cara de perro para ambos equipos.

Es por eso que desde el G19 como desde otros colectivos que no pertenecen a esta asociación, como por ejemplo la peña You´ll Never Drink Alone, se está promoviendo un recibimiento multitudinario al equipo el próximo domingo a las 18:00 horas. El objetivo está claro: que los jugadores noten el aliento de su público desde que llegue al estadio porque el objetivo común sigue siendo el ascenso de categoría, a pesar de que se haya complicado con los últimos malos resultados.

Además de programar el recibimiento, son varios los aficionados que han compartido vídeos motivacionales a través de las diferentes redes sociales para intentar convencer a todo aquel seguidor indeciso de que todos los aficionados deben de estar 'juntos en la lucha' (hastag que suele acompañar a todas estas publicaciones).

Para que la entrada del Nuevo Los Cármenes sea atractiva el Granada empezará a vender desde este jueves un máximo de dos entradas a cinco euros cada una a todos los abonados que así lo soliciten hasta agotar existencias. Esta medida, adoptada por primera vez esta temporada, busca que el ambiente en el duelo ante la Cultural Leonesa sea lo más favorable posible a los intereses del club rojiblanco, que necesita ganar imperiosamente tras sumar tres jornadas sin hacerlo. Los precios de entradas para no abonados -también a la venta online, en las taquillas de Los Cármenes y en la tienda oficial del club en el CC Neptuno- serán los habituales: 5 euros los niños, 15 euros las localidades en fondos, 25 en Preferencia y 35 en Tribuna.