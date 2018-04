Granada CF | Rueda de prensa «La afición tiene que dejar a un lado el enfado» PEPE VILLOSLADA / GCF El entrenador del Granada CF, el sevillano Pedro Morilla, pide que la grada «apoye desde el minuto uno» ante Osasuna SERGIO YEPES GRANADA Jueves, 5 abril 2018, 14:56

Pedro Morilla, el técnico del Granada CF, ha pasado hoy por rueda de prensa a cuenta del partido del sábado ante Osasuna. Estas han sido sus reflexiones:

ESTADO FÍSICO DE LA PLANTILLA. «En principio, exceptuando a Darwin y Adrián, contamos con todos los miembros de la plantilla. Estamos pendiente de Saunier para ver si mañana está al cien por cien para entrar en convocatoria. Salvador Agra no ha entrenado hoy por prevención, ayer tenías unas molestias en el pubis. Hemos dejado que descanse porque era un entrenamiento regenerativo. No ha saltado al campo pero sí ha estado trabajando en el gimnasio».

¿PREOCUPA MÁS ESTADO MENTAL?. «Está claro que el aspecto mental es esencial en el deporte de alta competición. Tras una derrota como la del otro día el futbolista queda tocado, pero la semana ha sido muy buena. Tanto en el entrenamiento en campo como en el entrenamiento fuera de campo, donde entra charlas motivacionales, para corregir errores. Los futbolistas están muy concienciados. Los otros días se hicieron cosas en el campo en la que no estamos de acuerdo futbolísticamente. Pero llevamos dos semanas con ellos. Ahora nos tenemos que conocer. En el partido ante el Lorca se hicieron cosas bien, pero otras no. Son hábitos que tiene este equipo. Queremos encontrar hábitos distintos. Muchas veces el resultado es lo que te lleva decantarte a un lado extremista o hacia otro lado extremista. Nosotros somos profesionales y tenemos que estar en un término medio. Los errores se han trabajado esta semana. Y queremos que pasado mañana no se vean en el campo. Los futbolistas están súper metidos en el objetivo. No sé cómo nos recibirá la afición. Pero a día de hoy la afición es importantísima. Los futbolistas necesitan el aliento de la afición. Y están por la labor de darlo todo por el Granada. Entre el estrés, la ansiedad, el tener que ganar sí o sí los otros días no salió el partido ante el Lorca Los otros días jugamos ante el último, pero es engañoso, porque en esta categoría te puede ganar cualquiera. Estamos metidos, quintos, que no se le olvide a nadie, a seis puntos de ascenso directo. Es muy importante que Granada se vuelque con el equipo. Y el futbolista tiene que sentir ese arropo sí o sí. Está claro que hay decepción por el resultado del otro día. Pero igual que nosotros nos hemos olvidado ese partido la afición tiene que dejar a un lado el enfado, que veo lógico y normal. Y apoyar desde el minuto 1. Me gustaría que hubieran pasado los otros días por el vestuario para que vean que lo que se vio en el campo no es porque se quiera, sino porque no se pudo. Este grupo está unido y por la labor de darlo todo por el objetivo».

¿MÁS PRESIÓN TRAS LA DERROTA?. «Está claro que si hubiéramos ganado esa bala la tendríamos en la recámara. Pero la presión es la misma. Nos tenemos que centrar en el partido ante Osasuna, que va a ser muy complicado. Viene un Osasuna que tiene el mismo objetivo que nosotros, que es meterse en play off o intentar ascender. Va a ser un partido muy complicado. La presión va a seguir siendo la misma pero nosotros estamos preparados para ella. Nos hemos metido en este barco porque creemos que estamos fuertes. Porque pensamos que podemos sacarle al grupo todo lo que tiene. Y lo vamos a conseguir».

¿QUÉ HABITOS HAY QUE CAMBIAR?. «No queremos hablar de la etapa anteriores. Tenemos que ser más contundentes en las transiciones, tanto ofensiva como defensiva. Cuando nosotros perdemos el balón tenemos que dominar esa faceta, que los futbolistas se reagrupen rápido y que se presione la pérdida. Y en ataque tenemos que aprovechar la velocidad de nuestros hombres. Podemos prevenir muchas cosas en la transición ataque-defensivas».

¿LISTÓN MUY ALTO EN SU DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS?. «A lo mejor no estoy dando bien el mensaje. Yo me centro en el partido ante el Osasuna. Y no quiero centrarme en nada más. Ni quiero que los futbolistas se centren en nada más. Para nosotros lo importante es intentar ganarle, que es muy difícil. Parece que tenemos que ganarle al Lorca, que claro que sí, que a priori tienes que ganarle, pero el fútbol es un deporte y puedes perder. Y tienes que estar con eso dentro. Tenemos que transmitirle al futbolista toda la fuerza para que ellos se concentren en el partido de pasado mañana. El objetivo del Granada como club es lograr el ascenso directo, el mal menor es el play off. Pero nosotros nos tenemos que centrar en el Osasuna. Y a partir de ahí ver hasta dónde somos capaces de llegar. Pero el objetivo esta muy claro. Nosotros vamos a luchar al 200% siempre que haya puntos. No tenemos techo, de momento podemos llegar al ascenso directo. Pero el objetivo prioritario es pasado mañana».

OSASUNA. «Es un equipo muy bien trabajado. Domina muy bien la defensa organizada. Nos va a costar trabajo desmontarlo. Tiene futbolistas de calidad, velocidad. Es un equipo que está hecho con las miras y aspiraciones de lograr el ascenso. Hay muchos equipos que tienen el mismo objetivo. La categoría está súper igualada. El Osasuna es un equipo bueno. Pero nosotros haciendo las cosas bien somos mejores. Si cometemos errores como los del otro día seguramente les pondremos el objetivo en bandeja a ellos. Los futbolistas están muy concienciados de que se hicieron cosas mal en Lorca y que creemos que no se van a repetir pasado mañana».