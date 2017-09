Granada CF Adrián Ramos: “Estoy tratando de llegar a mi mejor forma” FERMÍN RODRÍGUEZ El delantero colombiano afirma que espera estar “en plena forma” en un plazo de “cuatro o cinco semanas” ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 30 septiembre 2017, 01:35

Adrián Ramos fue entrevistado este viernes por la emisora W Radio Colombia y en ella confirmó que de su lesión en la pierna izquierda va “mejorando poco a poco. Vamos tranquilos, tratando de hacer una buena recuperación y la idea es estar en plena forma en cuatro o cinco semanas”.

El delantero del país cafetero reconoció que el Granada no empezó bien la temporada porque “los resultados al principio no eran los esperados pero esto es fútbol y hay que estar preparados para estas situaciones. La victoria en el último partido de liga fue un golpe de autoridad. El equipo no cambia, tenemos claro lo que queremos y estamos con muchas ganas de salir hacia adelante”.

En lo personal agradeció la confianza de Oltra y expuso que “siempre tengo ganas de estar en la mejor forma. Trabajo para dar lo mejor de mí, estar en mi mejor momento y para responder en la cancha a la confianza del entrenador”.

Sobre su salida frustrada en verano, volvió a repetir que “son cosas que pasan en el fútbol y ya estoy tranquilo, contento, tratando de llegar a mi mejor forma y lo que pasó pasó”. Ramos recordó que “tengo contrato hasta diciembre” y que aunque “desgraciadamente las cosas no han salido como esperaba personalmente trabajo para estar a mi mejor nivel, que aún no lo he conseguido, y estar en la mejor forma”.

Los periodistas de su país le preguntaron si este verano había pensado en la posibilidad de volver al América de Cali y el delantero fue claro al señalar que “las ganas siempre estuvieron pero sabíamos que era difícil porque había un contrato con el Granada y ahora solo pienso en el presente”.

En cuanto a la reacción de la afición tras hacer pública su intención de marcharse Adrián Ramos manifestó que “es normal que haya molestado pero yo pienso lo que es mejor para mí y tomar las mejores decisiones. Son cosas del fútbol y hay que aceptarlas”.

Por último, cuestionado sobre si en enero dejará el Granada para intentar ser convocado para el Mundial de 2018, Ramos no quiso mojarse sobre este tema y se limitó a señalar que “siempre he dicho que quiero estar en la selección. Estoy trabajando para ello y ya veremos si puede pasar más adelante”.