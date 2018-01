Granada CF Adrián Ramos realiza una puesta a punto en solitario El jugador intenta subsanar la mala impresión que dejó el retraso de su vuelta por problemas en la conexión aérea CAMILO ÁLVAREZ Granada Viernes, 5 enero 2018, 08:43

Si hubiera sido cualquier otro futbolista de la plantilla quizá no habría tenido tanta trascendencia, pero el hecho de que el protagonista haya sido Adrián Ramos hace que se magnifique el asunto. El retraso del colombiano se ha unido a una serie de tropiezos del cafetero que no le ayudan de cara al aficionado, al que debe convencer con trabajo y goles de su implicación. Oltra admite que entiende la posición del futbolista, pero también del club al imponerle una multa por no presentarse al primer entrenamiento del año.

Ramos ha vuelto tarde pero pretende ganar tiempo con esfuerzo. Si en su primera sesión, el pasado miércoles, se le vio bastante intenso, con ganas de agradar, ayer también dio muestras de querer enmendar el error. La sesión fue a puerta cerrada. Cuando sus compañeros se marcharon al vestuario a ducharse tras la misma, él se quedó con el preparador físico corriendo un rato para recuperar parte del terreno perdido. No fue el único que decidió añadir carga de trabajo a su jornada. Víctor Díaz también se puso deberes después del entrenamiento grupal al quedarse ensayando remates de cabeza. Actitudes que suman en un grupo que está demostrando compromiso.