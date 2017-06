GRANADA CF Adrián Ramos iniciará la pretemporada Adrián Ramos inicia una carrera en el partido ante la UD Las Palmas. / F. RODRÍGUEZ Mehdi Carcela tiene una oferta importante del Olympiakos, aunque no se descarta la fórmula de la cesión con opción a compra en su salida El club ha convencido al colombiano de retornar al trabajo el 11 de julio, para decidir en función del proyecto RAFAEL LAMELAS Granada Sábado, 24 junio 2017, 04:01

Adrián Ramos iniciará la pretemporada con el Granada, el próximo 11 de julio. Un gesto que abre la esperanza a la continuidad del delantero colombiano, aunque no la asegura todavía. Los contactos constantes y fluidos con la dirección deportiva han deparado un cambio de escenario respecto al contexto pesimista que reinaba en el ambiente, agravado por las palabras del presidente rojiblanco, John Jiang, durante aquel encuentro informal con aficionados y prensa, el 5 de junio. Dejó el tema en el aire, aunque también añadió que intentaría convencerle del regreso. Parece que, en un primer momento al menos, será así y volverá a vestir la camiseta de rayas horizontales.

La intención inicial del cafetero era cambiar de aires, a pesar de que por contrato pertenecerá, desde el 1 de julio, al Chongquing Lifan, el equipo chino de Jiang, como cierre al traspaso desde el Borussia Dortmund en el pasado mercado de invierno. Su contrato reflejaba una cesión al Granada prorrogable hasta el 31 de diciembre, con el equipo haciéndose cargo de una pequeña parte, unos 250.000 euros, de su salario real, que informaciones de la prensa alemana lo elevaban a los 10 millones.

Su rechazo inicial a volver a la casa nazarí no era sólo por el descenso en sí y la obligación de actuar en Segunda división, sino por la toxicidad que se topó el vestuario antes de marcharse, en una situación agravada durante el mandato de Tony Adams. Al parecer, Manolo Salvador le habría insistido de que esto va a cambiar radicalmente. Que se va a encontrar una escuadra muy distinta, con la mayoría de jugadores nuevos, donde va a velar porque prime el compañerismo y la unidad. Todo parte del boceto que tiene el director deportivo de la plantilla, con las incorporaciones ya hechas y las que tiene en cartera. Todavía quedan muchas piezas por desvelarse durante este verano.

Al menos, ha conseguido que Ramos confíe en su palabra y que se muestre firme a trabajar con el grupo a partir de la fecha establecida por el entrenador, José Luis Oltra. El paso de los días marcará si también acude a la concentración de Holanda y si finalmente tendrá ficha. Este es uno de los motivos por los que la cúpula no ha puesto grandes impedimentos a la marcha de Sergi Guardiola, que ha puesto camino al Córdoba ya con su carta de libertad, aunque el pase no está oficializado. El Granada ya cuenta con un delantero dominante, Joselu Moreno, máximo goleador de la categoría, procedente del Lugo. Si ata a Ramos, como poco hasta la Navidad, tendría una de las mejores vanguardias de la categoría.

En su defecto, el Granada ya se adentraría en otros frentes, pero siempre con el pulso de tener dos buenos arietes, a pesar de que Oltra suele emplear un sistema con mediapunta en sus esquemas, si bien su carrera acredita que se adapta a distintos sistemas sin ningún problema.

Marko Petkovic

Poco a poco se tienen que ir concretando los muchos movimientos desplegados. Con el lateral derecho Quini, del Rayo; y el central Hernán Menosse, del Rosario Central -aunque sus derechos son del Once Caldas-, la cosa parece ya en la última fase, aunque hasta que no esté toda la documentación, no se puede dar por hecho nada. También ha sido ofrecido el lateral serbio Marko Petkovic, que está en el Estrella Roja. Es un futbolista al que se le hizo seguimiento en su día.

En paralelo, están los procesos de venta. A Mehdi Carcela le rastrea media Europa, aunque desde hace unos días se ha hilado un contacto con el Olympiakos griego. Se puede dar la fórmula de que sea cedido, con una contraprestación, para luego poner una opción de compra, nunca superior a los 2,5 millones que figuran en su cláusula. Permitiría un ingreso y el ahorro del sueldo, que es de 1,4 millones.

En similar tesitura está Krhin, por el que están preguntando desde Turquía. Está pendiente de progresar también el capítulo de Rubén Pérez, negado en rotundo a la vuelta a Granada, a quien desea el Leganés -dispuesto al pago de 1,5 millones, que irían íntegros al Atlético de Madrid pues es el mínimo que colocaron cuando le dejaron venir libre- y también el Levante, más proclive a incluir futbolistas como trueque, gustando mucho el centrocampista Rubén García de entre su lista de descartes. Es un culebrón que se está alargando.

Por otra parte, el Cádiz ha preguntado por la situación de Darwin Machís, cuya licencia federativa es del Granada pero tiene libertad de actuación al ser de los fondos vinculados a Gino Pozzo. Juan Carlos Cordero, director deportivo actual de los amarillos, le conoce muy bien y cree que podía mejorar su plantilla.