Granada CF | Entrevista Adrián Ramos habla sobre su salida frustrada 05:45 El delantero colombiano asegura que todo jugador quiere jugar en "Primera división" pero una vez aclarado su futuro quiere "dar lo mejor" CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Miércoles, 20 septiembre 2017, 13:26

El caso de Adrián Ramos y su salida del Granada ha ocupado gran parte de la actualidad del club durante casi todo el verano. El jugador no esconde que “cuando tienes opciones de jugar en Primera división cualquier jugador la va a tomar”, pero “al quedarme, lo hago tranquilo porque hay muchas ganas de salir adelante y seguir creciendo”.

De la temporada pasada tiene malos recuerdos, como es normal. No entiende por qué “faltando muchas fechas nos dábamos por vencidos”. Sobre su futuro no habla, sí de los objetivos colectivos y del mal inicio de temporada. “Ha sido un arranque un poco complicado porque el equipo aún no ha podido ganar pero estamos trabajando bien y convencidos de que tenemos un gran grupo para pelear por el objetivo. Estamos siendo un equipo dentro y fuera de la cancha”.